Форвард Кривбасса: На поле и в жизни многое взял от Милевского

Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко в интервью клубной пресс-службе рассказал какие были отношения с Артемом Милевским в Беларуси.

"В Украине по-другому относятся к легионерам, за границей чуть труднее, наверное. Они больше своим доверяют. Был хороший период карьеры в Беларуси и Польше. Ни о чем не жалею.

С Милевским много разговаривали, общались. Бывало после игр собирались, где-то посидеть, кофе выпить. У нас в Бресте был дружный коллектив, может, из-за этого и выиграли чемпионат. Милевский и Нойок – нормальные пацаны, было приятно общаться. На поле многое взял от Мили, в жизни тоже", – сказал Хобленко.