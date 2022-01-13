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Хобленко: На поле и в жизни многое взял от Милевского
Ранее они вместе играли в брестском "Динамо"
Скриншот: YouTube-канал Кривбасса
Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко в интервью клубной пресс-службе рассказал какие были отношения с Артемом Милевским в Беларуси.
"В Украине по-другому относятся к легионерам, за границей чуть труднее, наверное. Они больше своим доверяют. Был хороший период карьеры в Беларуси и Польше. Ни о чем не жалею.
С Милевским много разговаривали, общались. Бывало после игр собирались, где-то посидеть, кофе выпить. У нас в Бресте был дружный коллектив, может, из-за этого и выиграли чемпионат. Милевский и Нойок – нормальные пацаны, было приятно общаться. На поле многое взял от Мили, в жизни тоже", – сказал Хобленко.
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