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Хобленко: На поле и в жизни многое взял от Милевского

Первая лига
(1 голосов)

Ранее они вместе играли в брестском "Динамо"

Хобленко: На поле и в жизни многое взял от Милевского

Скриншот: YouTube-канал Кривбасса

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко в интервью клубной пресс-службе рассказал какие были отношения с Артемом Милевским в Беларуси.

"В Украине по-другому относятся к легионерам, за границей чуть труднее, наверное. Они больше своим доверяют. Был хороший период карьеры в Беларуси и Польше. Ни о чем не жалею.

С Милевским много разговаривали, общались. Бывало после игр собирались, где-то посидеть, кофе выпить. У нас в Бресте был дружный коллектив, может, из-за этого и выиграли чемпионат. Милевский и Нойок – нормальные пацаны, было приятно общаться. На поле многое взял от Мили, в жизни тоже", – сказал Хобленко.

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В статье: Артем Милевский Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко
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Комментарии (2)
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С.Карпович. (Ланівці)
13.01.2022 в 09:37
На полі то так,а в житті,,,,,,,,,,,,,,,,,,там і сильно брати нема що,одна синька.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
13.01.2022 в 09:27
Теж в халаті виходив на тренування?
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