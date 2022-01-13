Наставник Горняка-Спорт: Ингулец проявляет интерес к Клищуку

Главный тренер “Горняка-Спорт” Игорь Жабченко в эксклюзивном интервью UA-Футбол поделился впечатлениями от летне-осенней части сезона, рассказал о дате выхода команды из отпуска, а также назвал позиции, на которые подыскиваются новички. Напомним, что “Горняк-Спорт” завершил первую часть сезона на шестом месте.

- Поделитесь впечатлениями от выступлений команды в первой части сезона? Насколько вы удовлетворены результатами?

- Перед началом чемпионата пришлось формировать новую команду. Безусловно, в столь короткие сроки сделать это было непросто. Старт чемпионата провалили, но затем от матча к матчу удалось добиться прогресса. Учитывая эту ситуацию, можно сказать, что результатами остался доволен, но всегда есть к чему стремиться. На выезде играли неплохо, а дома много моментов не реализовали.

За 20 туров команда забила всего 15 мячей. Наверное, игре в атаке будете уделять особое внимание на сборах?

- Реализация моментов – слабая сторона “Горняка-Спорт” в первой части сезона. Вадим Яворский вернулся к нам, но его функциональное состояние оставляло желать лучшего. Он много пропустил и нужно было войти в игровой ритм, почувствовать себя. Игроки группы атаки должны больше забивать. Создавали мы немало, а реализовать свои возможности не могли.

- Когда команда выходит из отпуска? Где будете проводить первый зимний сбор?

- До 25 января у нас отпуск, а потом собираемся на базе и приступаем к подготовке к весенней части сезона. На первом сборе закладываем фундамент в функциональной подготовке. Эта база закладывается на год. Безусловно, тренировки будем чередовать с матчами.

- Сколько сборов до момента возобновления чемпионата запланировали? Может, будет заграничный сбор?

- К началу весенней части сезона проведем три подготовительных сбора. Сначала будем тренироваться дома, а третий сбор, возможно, проведем в Турции. К сожалению, “Горняк-Спорт” – самая невыездная команда (улыбается). Все ездят за границу, а мы работаем дома.

- Уже есть договоренность с клубами о контрольных матчах? Сколько в общей сложности спаррингов планируете во время сборов?

- Сыграем десять спаррингов, возможно, даже больше. Договорились уже о контрольных матчах с “Полтавой” (30 января) и “Металлургом” (4 февраля). Для нас эти встречи будут информативными. Также будем участвовать в зимних турнирах, где займёмся просмотром новичков, и понаблюдаем за прогрессом молодежи.

- Может, уже кто-то из игроков покинул команду?

- Расстались с Ярославом Ямполем. Сафиханов также покинул расположение “Горняка-Спорт”. Отмечу, что “Ингулец” проявляет интерес к Клищуку. Сейчас решаем этот вопрос.

- На какие позиции подыскиваете новичков?

- Отметим, что подписали предварительный контракт с Владиславом Росляковым, игравшим за “Николаев” осенью. Подыскиваем игроков на четыре основные позиции. Это нападающий, левый защитник, крайний полузащитник и опорный хавбек. Главное, чтобы эти футболисты были качественными и создали достойную конкуренцию.

- Насколько финансовая ситуация в “Горняке-Спорт” сейчас стабильна?

- В “Горняке-Спорт” такая же ситуация, как и в стране в целом. У нас все стабильно, но вместе с тем довольно непросто. Деньгами не разбрасываемся… Хочется, чтобы все было хотя бы не хуже, чем осенью.

- Какие задачи ставите перед собой на весеннюю часть сезона?

- Стремимся побеждать в каждом матче, получать премию и подниматься вверх в таблице. Будем двигаться от игры к игре. Каких-либо конкретных целей нет, но пасти задних “Горняк-Спорт” не собирается.