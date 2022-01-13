Топ-менеджер Олимпика: Финансовых проблем у клуба нет, автобус выставили на продажу бывшие собственники

Председатель правления “Олимпика” Андрей Владимирович Горельцев в интервью UA –Футбол рассказал о своих впечатлениях от летне-осенней части сезона, планах подготовки и финансовой ситуации в клубе.

- Команда завершила летне-осеннюю часть сезона на 11 месте. Насколько этот результат отвечает амбициям клуба?

- Ни для кого не секрет, что состав команды формировался за несколько дней до старта чемпионата. Было огромное количество организационных нюансов, связанных как с комплектацией команды, так и переговорами по стадиону, различных бюрократических моментов. В очередной раз хочу от лица нашего клуба выразить благодарность Андрею Павелко и его команде за возможность играть домашние поединки на стадионе им. “Банникова”, а также поддержку в футбольных вопросах. Мы многому научились за эти полгода, получили важный опыт в управлении профессиональным футбольным клубом.

В свою очередь у тренерского штаба была архисложная задача: собрать боеспособный коллектив, совершенно не располагая временем на подготовку и раскачку. Главной целью на сезон было и остается – сохранить место в Первой лиге.

Конечно, “аппетит приходит во время еды”, и когда “Олимпик”, выдав серию из пяти побед подряд, закончил первый круг на пятом месте, нам захотелось побороться за места “повыше”. Но потом случился спад в игре, который отразился и на результатах. Конечно, тому есть много объективных причин, таких, как коронавирус, травмы ведущих игроков и ошибки судей. Но и сами футболисты где-то “поднаелись”, снизили к себе требования. Наверняка, были недоработки и со стороны тренеров, и наши просчеты, как руководства. Все это часть футбола…

Если бы чемпионат завершился сегодня, мы бы смело сказали, что выполнили задачу и будем настраиваться на борьбу за выход в УПЛ на следующий сезон. Куда интереснее бороться за первые места. Литовченко показал, что умеет объединить коллектив вокруг одной общей идеи, и это дает результат даже в условиях ограниченного ресурса и времени. Поэтому, я не сомневаюсь, что имея в своем расположении время уже на полноценную подготовку, возможность пригласить квалифицированных игроков, он способен выполнить эту задачу.

Одиннадцатое место не соответствует нашим амбициям, но оно дает право остаться в Первой лиге, а учитывая все обстоятельства и трудности, с которыми нам пришлось столкнуться в нашем дебютном сезоне в “Олимпике”, это нормальный результат. Самое главное - нам удалось сохранить аутентичный клуб из Донецка, клуб со своей историей и стилем, с болельщиками по всей Украине.

Также для меня очень важная составляющая – эмоции! Нам действительно есть, что вспомнить! Наша первая домашняя победа над “Прикарпатьем”... Матчи против “Подолья”, “Краматорска”, “ВПК-Агро”… Такие сценарии далеко не часто случаются в футболе. Когда твоя команда вырывает победу на последних секундах поединка – это непередаваемый кайф! Такими эмоциями ты спустя годы будешь делиться с друзьями, ради этого адреналина мы и занимаемся футболом!

- Можно сказать, что это максимум команды сейчас, учитывая непростую ситуацию перед сезоном?

- Конечно, нет. Эта команда не реализовала весь свой потенциал. Если посмотреть многие статистические показатели, можно увидеть, что нам сильно не везло. Мы в пятерке лучших команд по показателю xG, прессингу… По количеству перехватов – вовсе на первом месте! А сколько потеряли очков из-за плохой реализации!

Так сильно в матчах с “Металлистом” и “Кривбассом” не выглядел никто! Считаю, что мы полностью переиграли на выезде “Оболонь” и “Альянс”, однако, опять-таки, из-за ужасной реализации набрали в этих матчах лишь один бал. Я бы сказал, что это, скорее, минимум, а не максимум для этой команды! И такая оценка - заслуга тренерского штаба!

- Насколько вы удовлетворены работой Сергея Литовченко?

- Мне импонирует Сергей Викторович своей любовью к футболу и атакующим стилем игры. Мы не раскатываем мяч по пять минут на своей половине поля прежде, чем перейти в наступление. “Олимпик” демонстрирует зрелищную игру с быстрым продвижением мяча вперед, молниеносными контратаками. Можно сказать, это наша визитная карточка. Мне нравится наблюдать за ним у кромки поля: он живет игрой и это подкупает. Работать с Литовченко и его тренерским штабом комфортно и приятно, поэтому мы надеемся, что он еще долго будет тренировать “Олимпик”. Мы на Литовченко рассчитываем.

- Этот специалист оправдал ваши ожидания? Может быть, даже превзошел?

- Оправдал и превзошел. Но он сам и стал жертвой той высокой планки, которую установил в первом круге. Из-за этого отрезок из пяти поражений ощущался куда болезненнее, ведь, казалось, что мы упускаем возможность зацепиться за зону переходных матчей в УПЛ. Если же трезво оценивать распорядок сил, бюджеты, возможности клубов, поддержку болельщиков на домашних матчах и подготовку к сезону - все закономерно.

- Всех волнует вопрос о перспективах команды на весеннюю часть сезона. Увидим ли “Олимпик” весной? Команда доиграет чемпионат?

- Никаких проблем с финансирование у нас нет. “Олимпик” продолжит выступления в Первой лиге и будет бороться за сохранение прописки, а, возможно, и за 5-6 места. Таблица очень плотная…

- В сети была информация о том, что клуб продаёт автобус. Эта ситуация соответствует реальности?

- Автобус принадлежит бывшим собственникам клуба. Именно они и выставили его на продажу. В первой половине сезона мы брали его в аренду. Этот автобус - один из лучших в Украине даже по меркам УПЛ, соответственно, весьма дорогой. Учитывая все финансовые затраты, которые легли на плечи новых соучредителей клуба, покупка автобуса не была заложена в бюджет. Мы рассматривали вариант с его выкупом, но именно в данный момент для нас это не целесообразно. Возможно, в будущем нам удастся найти какое-то выгодное для всех сторон решение.

- Существуют ли сейчас у клуба финансовые проблемы?

- Нужно понимать, что у “Олимпика” нет ни своей базы, ни своего стадиона. Все это - дополнительные расходы. По сути, мы получили лишь бренд, название и место в Первой лиге. Развитие футбольного клуба практически “с нуля” требует грамотного подхода ко всем управленческим процессам. Эта основная задача, которая ложится на плечи менеджмента в нашем лице.

- Какая ситуация у команды на трансферном рынке? Кто покинул команду, и, возможно, уже кто-то присоединился?

- Здесь тоже есть сразу несколько составляющих. Прежде всего - пожелания главного тренера. Он предлагает нам футболистов, мы же озвучиваем свои возможности и смотрим можем ли вести переговоры. Каждый игрок – отдельная история. Конечно, все наши футболисты – это либо свободные агенты, либо арендованные у других команд исполнители. Многие игроки пришли к нам благодаря авторитету тренера и истории его хороших взаимоотношений с ними.

Зимой нас покинет ряд игроков, на которых тренерский штаб больше не рассчитывает. Фамилий называть не могу, поскольку они еще не подписали расторжение контрактов. Это пять-шесть футболистов. У Андрея Стрижака закончилась аренда, он вернулся в “Металлист 1925”. Есть интерес к Прядуну и Рыбаку со стороны нескольких клубов, переговорный процесс идет. Если будет достойное предложение и ребята захотят сменить прописку, то, конечно, мы их отпустим.

Что касается новых подписаний, то, опять-таки, есть наметки, но озвучивать что-то еще рано.

- Когда команда выходит из отпуска и что известно о сборах?

- Выход из отпуска планируется в 20-х числах января. По сборам определенности тоже нет. Скорее всего, в целях экономии бюджета, в этом году команда будет готовиться к чемпионату в Украине. Возможен двухнедельный сбор где-то на Западной Украине. Но нам нужно услышать мнение тренера на этот счет.