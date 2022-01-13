Новичок Металлиста: Были и другие варианты, но я уже их не рассматривал

21-летний полузащитник "Металлиста" Артур Мурза рассказал о переходе в харьковский клуб.

"Я уже в последнее время играл мало в "Оболони". Понимал, что нужно двигаться дальше. Разговаривал с руководством клуба. Как только появилась возможность уйти – сразу пошел диалог с "Металлистом". Слава богу, что все сложилось. Поразил профессиональный подход.

Были и другие варианты, но я уже их не рассматривал. Безусловно, это шаг вперед. Это большой клуб с большими амбициями, задачами. Огромная благодарность, что у меня появилась такая возможность выступать за этот клуб. Спасибо руководству и тренерскому штабу, что обратили внимание.

Сегодня я футболист "Металлиста" – и я счастлив", – сказал Мурза в комментарии для Футбол NEWS.