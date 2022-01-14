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Калитвинцев: Полесью не будет ставиться задача победить в Winter Cup 2022, но соревновательный момент никто не отменял

Первая лига
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Полесье сыграет на зимнем турнире, который организовывает ТК Футбол

Калитвинцев: Полесью не будет ставиться задача победить в Winter Cup 2022, но соревновательный момент никто не отменял

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал участие в Winter Cup 2022, который организовывают телеканалы "Футбол 1/2/3".

"Поговорили с руководителями. Они сказали, что в разработке такой турнир. Спросили мое мнение. Я говорю, что если будет такая возможность и этот турнир состоится, то я только за.

Контрольные игры есть контрольные игры. А здесь соревновательный момент - это очки и таблица. И совершенно другая мотивация и у футболистов, и у тренеров.

Ни в коем случае с нашей стороны не будет ставиться задача - победить. Но соревновательный момент никто не отменял.

Соперники на данном этапе те, которые нам и нужны. Дай бог, чтобы играли без травм. Для меня это очень интересно. Надеюсь, получим удовольствие от этого турнира", — сказал Калитвинцев.

Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир)
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Источник:
ТК Футбол

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