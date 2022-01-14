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Калитвинцев: Полесью не будет ставиться задача победить в Winter Cup 2022, но соревновательный момент никто не отменял
Полесье сыграет на зимнем турнире, который организовывает ТК Футбол
Фото: ФК Полесье
Главный тренер "
"Поговорили с руководителями. Они сказали, что в разработке такой турнир. Спросили мое мнение. Я говорю, что если будет такая возможность и этот турнир состоится, то я только за.
Контрольные игры есть контрольные игры. А здесь соревновательный момент - это очки и таблица. И совершенно другая мотивация и у футболистов, и у тренеров.
Ни в коем случае с нашей стороны не будет ставиться задача - победить. Но соревновательный момент никто не отменял.
Соперники на данном этапе те, которые нам и нужны. Дай бог, чтобы играли без травм. Для меня это очень интересно. Надеюсь, получим удовольствие от этого турнира", — сказал Калитвинцев.
Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").
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