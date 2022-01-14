Тренер Полесья: Мы не заслужили отдых, есть над чем работать в Турции

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев рассказал, когда его команда отправится на сборы в Турцию. Напомним, что "Полесье" примет участие в Winter Cup 2022, который организовывают телеканалы Футбол 1/2/3.

"Мы закончили 27 ноября. Я считаю, что и так много отдыхали. Чтобы отдыхать, нужно заслужить отдых. Мы его не заслужили. Много времени на подготовку не бывает.

У нас было очень скомканное начало чемпионата. Есть над чем работать. Ребятам дана индивидуальная программа. Этот сбор показал, что они не сидели на диване.

Хорошо поработали в двухразовом режиме. С погодой повезло. Очень хорошие условия для нас сделала команда "Рух". После этого у нас 2 выходных и мы вылетаем в Турцию", — сказал Калитвинцев