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Тренер Полесья: Мы не заслужили отдых, есть над чем работать в Турции

Первая лига
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Юрий Калитвинцев подвел итоги зимнего межсезонья

Тренер Полесья: Мы не заслужили отдых, есть над чем работать в Турции

Фото: ФК Полесье / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев рассказал, когда его команда отправится на сборы в Турцию. Напомним, что "Полесье" примет участие в Winter Cup 2022, который организовывают телеканалы Футбол 1/2/3.

"Мы закончили 27 ноября. Я считаю, что и так много отдыхали. Чтобы отдыхать, нужно заслужить отдых. Мы его не заслужили. Много времени на подготовку не бывает.

У нас было очень скомканное начало чемпионата. Есть над чем работать. Ребятам дана индивидуальная программа. Этот сбор показал, что они не сидели на диване.

Хорошо поработали в двухразовом режиме. С погодой повезло. Очень хорошие условия для нас сделала команда "Рух". После этого у нас 2 выходных и мы вылетаем в Турцию", — сказал Калитвинцев

Читайте такжеКалитвинцев: Полесью не будет ставиться задача победить в Winter Cup 2022, но соревновательный момент никто не отменял
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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир)
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Источник:
Футбол NEWS

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