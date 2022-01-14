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Ужгород подписал первого зимнего новичка и ждет игрока из Бразилии

Первая лига
(1 голосов)

20 января клуб Первой лиги возвращается из отпуска

Ужгород подписал первого зимнего новичка и ждет игрока из Бразилии

fcminaj.com

Новина українською

Первым зимним новичком "Ужгорода" стал воспитанник закарпатского футбола Александр Глагола, минувшей осенью защищавший цвета "Полесья". 13 января он подписал с клубом годичный контракт.

До возобновления тренировочного процесса ужгородцы собираются подписать еще двух новобранцев без просмотра, один из которых - нападающий из Бразилии.

По информации источника, главный тренер Богдан Блавацкий надеется, что продолжат выступать весной за "горожан" и арендованные у "Вереса" и "Миная" игроки, которые сейчас находятся в расположении своих команд.

Напомним, что "Ужгород" занимает в Первой лиге 15 место, набрав 16 очков.

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В статье: ФК Ужгород Александр Глагола
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
14.01.2022 в 11:32
Ужгород,а свои дэ?!В сраци!
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