Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ужгород подписал первого зимнего новичка и ждет игрока из Бразилии
20 января клуб Первой лиги возвращается из отпуска
fcminaj.com
Первым зимним новичком "Ужгорода" стал воспитанник закарпатского футбола Александр Глагола, минувшей осенью защищавший цвета "Полесья". 13 января он подписал с клубом годичный контракт.
До возобновления тренировочного процесса ужгородцы собираются подписать еще двух новобранцев без просмотра, один из которых - нападающий из Бразилии.
По информации источника, главный тренер Богдан Блавацкий надеется, что продолжат выступать весной за "горожан" и арендованные у "Вереса" и "Миная" игроки, которые сейчас находятся в расположении своих команд.
Напомним, что "Ужгород" занимает в Первой лиге 15 место, набрав 16 очков.
Популярное сейчас
- Заря подписывает воспитанников Динамо, новые трансферы Черноморца. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шевченко ответил на вопрос о своей возможной отставке
- Шевченко вылетел из Кубка Италии, испанский новичок Днепра-1. Главные новости за 13 января
- Стал известен состав участников Зимнего кубка от ТК Футбол
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО