Металлист договаривается с Флуминенсе о переходе эквадорского хавбека

Атакующий полузащитник "Флуминенсе" Хуан Касарес в ближайшее время сменит клубную прописку.

По данным источника, 29-летний эквадорец станет игроком харьковского "Металлиста". Касарес договаривается с "Флуминенсе" о досрочном расторжении контракта, после чего футболист сможет перебраться в Украину.

Его договор с бразильским клубом заканчивается в конце 2022 года. В нынешнем сезоне Хуан провел 21 матч в чемпионате Бразилии, забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи. Немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

Кроме "Флуминенсе" Касарес выступал за "Коринтианс", "Атлетико Минейро", а также аргентинских "Ривер Плейта" и "Банфилда". В активе хавбека 1 гол в 21 матче за сборную Эквадора.