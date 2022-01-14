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Металлист договаривается с Флуминенсе о переходе эквадорского хавбека

Первая лига
(2 голосов)

Футболист в ближайшее время может перебраться в Украину

Металлист договаривается с Флуминенсе о переходе эквадорского хавбека

Фото: fluminense.com.br

Новина українською

Атакующий полузащитник "Флуминенсе" Хуан Касарес в ближайшее время сменит клубную прописку.

По данным источника, 29-летний эквадорец станет игроком харьковского "Металлиста". Касарес договаривается с "Флуминенсе" о досрочном расторжении контракта, после чего футболист сможет перебраться в Украину.

Его договор с бразильским клубом заканчивается в конце 2022 года. В нынешнем сезоне Хуан провел 21 матч в чемпионате Бразилии, забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи. Немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

Кроме "Флуминенсе" Касарес выступал за "Коринтианс", "Атлетико Минейро", а также аргентинских "Ривер Плейта" и "Банфилда". В активе хавбека 1 гол в 21 матче за сборную Эквадора.

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В статье: Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Металлист (Харьков) Хуан Касарес
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Источник:
El Telegrafo Ecuador

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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
14.01.2022 в 10:30
Хочется чтобі МХ-2 стали победителями УГПл.
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-3
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satellite (Харьков)
14.01.2022 в 11:33
А что это за клуб такой,МХ -2. ???
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0
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