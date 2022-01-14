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Порох: У Металлиста высокие цели, но для их достижения надо тяжело работать

Первая лига
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Харьковчане начали подготовку ко второй части сезона

Порох: У Металлиста высокие цели, но для их достижения надо тяжело работать

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Защитник "Металлиста" Богдан Порох прокомментировал первую тренировку команды после отпуска.

— Судя по тому, как вы здесь играли в квадрат, ребята сильно соскучились друг по другу.

— Да, все соскучились и друг за другом, и за тренировками. Эмоции, все очень довольны, что вернулись. Все-таки полтора месяца — довольно большая пауза.

— Как провел отпуск? Нагружался?

— Да, готовился к сборам. Каждый из нас профессионал. Перед нами стоят задачи, поэтому, конечно, держал себя в тонусе.

— Два дня втягивающих тренировок в Харькове — насколько они важны и полезны?

— Здесь больше для эмоций. Основная работа будет уже на сборах, а это, я считаю, чисто для эмоций.

— Понимаете, что на сборах действительно придется непросто? На что себя настраиваете?

— Конечно, понимаем. У нас высокие цели, для их достижения надо очень тяжело работать. Настраиваемся только на позитив. Будем терпеть и идти к своим целям, - сказал Порох.

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В статье: Металлист (Харьков) Богдан Порох
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Источник:
ФК Металлист

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