Кучер: У Металлиста: будет три сбора, на втором примем участие в Winter Cup 2022

Главный тренер " Металлиста " Александр Кучер рассказал о том, как его команда будет готовиться к возобновлению сезона в Первой лиге и Кубку Украины.

"У нас будет три сбора. Мы целенаправленно готовимся к первой кубковой игре против "Зари".

На первом сборе мы будем закладывать физическую подготовку и тактические моменты. Команду нужно привести к общему знаменателю. На первом сборе у нас будут спарринги, на втором примем участие в турнире Winter Cup 2022. Заключительный сбор тоже больше будет направлен на тактику, чтобы наиграть состав", — сказал Кучер.