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Кучер: У Металлиста: будет три сбора, на втором примем участие в Winter Cup 2022
Коуч рассказал о зимних планах команды
metalist.ua
Главный тренер "
"У нас будет три сбора. Мы целенаправленно готовимся к первой кубковой игре против "Зари".
На первом сборе мы будем закладывать физическую подготовку и тактические моменты. Команду нужно привести к общему знаменателю. На первом сборе у нас будут спарринги, на втором примем участие в турнире Winter Cup 2022. Заключительный сбор тоже больше будет направлен на тактику, чтобы наиграть состав", — сказал Кучер.
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