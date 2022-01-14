Калитвинцев: У Полесья сейчас нет цели выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер " Полесья " Юрий Калитвинцев рассказал о том, какой видит свою команду во второй части сезона в Первой Лиге.

"Касательно новичков, то мы собирали информацию по каждому футболисту. Не только по его игровым качествам, но и человеческим. Я считаю, что если нет коллектив внутри, то можно выиграть одну-две игры, не более. Прежде всего нужен коллектив. На этих сборах мы будем наигрывать несколько схем, так как хотим быть непредсказуемыми для соперника.

Мы подбирали ребят с теми качествами, которые подходят под ту или иную схему. Футболист должен уметь играть не только на своих старых принципах. Меня очень интересует обучаемость. Если я что-то говорю игроку, а он меня не слышит, то это потеря времени.

Те люди, которые у нас сегодня, хотят развиваться. Они хотят не просто поиграть в Первой лиге или заработать денег. Нет, ремесленников у нас не будет. Мы берем ребят, которые играют за эмблему и ставят перед собой цели.

У нас нет сегодня цели выиграть Лигу чемпионов. Все должно быть поступательно", — сказал Калитвинцев.