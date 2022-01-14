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Калитвинцев: У Полесья сейчас нет цели выиграть Лигу чемпионов

Первая лига
(1 голосов)

Все должно быть поступательно

Калитвинцев: У Полесья сейчас нет цели выиграть Лигу чемпионов

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев рассказал о том, какой видит свою команду во второй части сезона в Первой Лиге.

"Касательно новичков, то мы собирали информацию по каждому футболисту. Не только по его игровым качествам, но и человеческим. Я считаю, что если нет коллектив внутри, то можно выиграть одну-две игры, не более. Прежде всего нужен коллектив. На этих сборах мы будем наигрывать несколько схем, так как хотим быть непредсказуемыми для соперника.

Мы подбирали ребят с теми качествами, которые подходят под ту или иную схему. Футболист должен уметь играть не только на своих старых принципах. Меня очень интересует обучаемость. Если я что-то говорю игроку, а он меня не слышит, то это потеря времени.

Те люди, которые у нас сегодня, хотят развиваться. Они хотят не просто поиграть в Первой лиге или заработать денег. Нет, ремесленников у нас не будет. Мы берем ребят, которые играют за эмблему и ставят перед собой цели.

У нас нет сегодня цели выиграть Лигу чемпионов. Все должно быть поступательно", — сказал Калитвинцев.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Полесье" занимает 9-е местов турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Полiccя (Житомир)
14.01.2022 в 17:01
ничего нового . все те же слова , что и перед стартом чемпионата
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