  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист после кубкового матча с Зарей планирует провести четвертый сбор в Турции
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист после кубкового матча с Зарей планирует провести четвертый сбор в Турции

Первая лига
(1 голосов)

Перерыв между официальными матчами у харьковчан будет больше двух недель

Металлист после кубкового матча с Зарей планирует провести четвертый сбор в Турции

metalist.ua

Новина українською

В начале весны харьковский "Металлист" планирует провести еще один тренировочный сбор на Средиземноморском побережье Турции.

В январе-феврале у "желто-синих" будет три сбора в Анталью, вылет на первый намечен на 15 января. До конца месяца слобожане проведут четыре спарринга.

1 марта "Металлист" в рамках 1/4 финала Кубка Украины сыграет в Харькове с "Зарей", но следующий официальный матч у команды будет не раньше 18 марта — в 21-м туре Первой лиги дома с "Волынью".

Двухнедельную паузу между играми претендент на выход в УПЛ с большой долей вероятности заполнит четвертым турецким сбором.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...