Металлист после кубкового матча с Зарей планирует провести четвертый сбор в Турции

В начале весны харьковский " Металлист " планирует провести еще один тренировочный сбор на Средиземноморском побережье Турции.

В январе-феврале у "желто-синих" будет три сбора в Анталью, вылет на первый намечен на 15 января. До конца месяца слобожане проведут четыре спарринга.

1 марта "Металлист" в рамках 1/4 финала Кубка Украины сыграет в Харькове с "Зарей", но следующий официальный матч у команды будет не раньше 18 марта — в 21-м туре Первой лиги дома с "Волынью".

Двухнедельную паузу между играми претендент на выход в УПЛ с большой долей вероятности заполнит четвертым турецким сбором.