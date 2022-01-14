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Металлист после кубкового матча с Зарей планирует провести четвертый сбор в Турции
Перерыв между официальными матчами у харьковчан будет больше двух недель
metalist.ua
В начале весны харьковский "
В январе-феврале у "желто-синих" будет три сбора в Анталью, вылет на первый намечен на 15 января. До конца месяца слобожане проведут четыре спарринга.
1 марта "Металлист" в рамках 1/4 финала Кубка Украины сыграет в Харькове с "Зарей", но следующий официальный матч у команды будет не раньше 18 марта — в 21-м туре Первой лиги дома с "Волынью".
Двухнедельную паузу между играми претендент на выход в УПЛ с большой долей вероятности заполнит четвертым турецким сбором.
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