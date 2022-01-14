Металлист начал реализацию билетов на матч всех звезд. Цены - от 50 до 7 000 гривен

" Металлист " объявил о старте продаж билетов на матч всех звезд — Metalist All-Star Game.

Матч состоится 28 мая в 18:00 на ОСК "Металлист". В нем сыграют легенды клуба, в разное время защищавшие цвета "Металлиста" против нынешнего состава желто-синих.

Купить билеты можно в кассе №1 стадиона "Металлист", а также на сайте kharkov.internet-bilet.ua.

Стоимость билетов – от 50 до 700 гривен. В VIP-сектора – 700, 1800 и 7000 гривен.

До 31 января будет действовать 20% скидка на билеты, которую можно получить, введя промокод All-star.