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Металлист начал реализацию билетов на матч всех звезд. Цены - от 50 до 7 000 гривен

Первая лига
(1 голосов)

Купить билеты можно как в кассах, так и онлайн

Металлист начал реализацию билетов на матч всех звезд. Цены - от 50 до 7 000 гривен

metalist.ua

Новина українською

"Металлист" объявил о старте продаж билетов на матч всех звезд — Metalist All-Star Game.

Матч состоится 28 мая в 18:00 на ОСК "Металлист". В нем сыграют легенды клуба, в разное время защищавшие цвета "Металлиста" против нынешнего состава желто-синих.

Купить билеты можно в кассе №1 стадиона "Металлист", а также на сайте kharkov.internet-bilet.ua.

Стоимость билетов – от 50 до 700 гривен. В VIP-сектора – 700, 1800 и 7000 гривен.

До 31 января будет действовать 20% скидка на билеты, которую можно получить, введя промокод All-star.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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