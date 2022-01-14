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Калитвинцев: Летние сборы получились скомканные. Сейчас у Полесья есть время
Тренер рассказал, как проходит комплектация команды
ФК Полісся
Главный тренер
"Летние сборы получились очень скомканные. В течении двух недель нам надо было даже не команду, а количество. У нас это не получилось, ребята подъезжали ближе к началу чемпионата.
На сегодняшний день у нас есть время. Самое главное, что мы начинаем не с нуля - у нас есть костяк. Мы провели и дальше будем проводить точечную селекцию. С командой мы были в боевых условиях, образно говоря. Поняли, с кем нам дальше двигаться, кто подходит, а кто не подходит", - подытожил Калитвинцев.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Полесье" занимает 9-е местов турнирной таблице Первой лиги.
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