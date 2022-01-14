Калитвинцев: Летние сборы получились скомканные. Сейчас у Полесья есть время

Главный тренер "Полесья " Юрий Калитвинцев рассказал о возможных кадровых изменениях в составе команды.

"Летние сборы получились очень скомканные. В течении двух недель нам надо было даже не команду, а количество. У нас это не получилось, ребята подъезжали ближе к началу чемпионата.

На сегодняшний день у нас есть время. Самое главное, что мы начинаем не с нуля - у нас есть костяк. Мы провели и дальше будем проводить точечную селекцию. С командой мы были в боевых условиях, образно говоря. Поняли, с кем нам дальше двигаться, кто подходит, а кто не подходит", - подытожил Калитвинцев.