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Калитвинцев: Летние сборы получились скомканные. Сейчас у Полесья есть время

Первая лига
(1 голосов)

Тренер рассказал, как проходит комплектация команды

Калитвинцев: Летние сборы получились скомканные. Сейчас у Полесья есть время

ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев рассказал о возможных кадровых изменениях в составе команды.

"Летние сборы получились очень скомканные. В течении двух недель нам надо было даже не команду, а количество. У нас это не получилось, ребята подъезжали ближе к началу чемпионата.

На сегодняшний день у нас есть время. Самое главное, что мы начинаем не с нуля - у нас есть костяк. Мы провели и дальше будем проводить точечную селекцию. С командой мы были в боевых условиях, образно говоря. Поняли, с кем нам дальше двигаться, кто подходит, а кто не подходит", - подытожил Калитвинцев.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Полесье" занимает 9-е местов турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир)
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Источник:
ТК Футбол

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