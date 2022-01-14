Андриевский: Неприятно было уходить в отпуск вторыми, но впереди еще весь чемпионат

Полузащитник " Динамо " Александр Андриевский рассказал о своем отпуске, начале работы, а также о целях на 2022 год.

- Как и всегда, отпуск пролетает быстро. Надо возвращаться к тренировкам. Отдохнул вместе с родителями и сестрой в Дубае, после чего вернулся в Киев и начал готовиться к сборам

- С одноклубниками уже виделись?

- С некоторыми уже виделись. Даже вместе тренировались.

- Ты уже проводил время в зале. Это так стимулировал Попов еще с прошлого года?

- Нет-нет. Я занимаюсь в зале уже длительное время. Хожу заниматься уже несколько раз. Поэтому, ничего необычного.

- Подытоживать прошлый год, что для тебя больше всего запомнилось?

- Конечно, чемпионство. Для меня, как и для многих, это самое приятное. Ну и, конечно, очень запомнилась Лига чемпионов.

- Какое желание загадал на Новый год?

- Не скажу (Смеется). Этого нельзя рассказывать

- А какой подарок получил под елку?

- Родители мне подарили книгу. Нужно больше читать, развиваться. Что за книга? Последняя, что мне подарили, это про Гвардиолу, его автобиография. Будет интересно почитать.

- Какие у тебя планы на 2022 год?

- Планы таковы, чтобы команда всегда была первой. Будем к этому стремиться.

- Где-то расстроились перед зимним отпуском, что пропустили "Шахтер" на 1 место?

- "Заря", которая отобрала у нас очки, – хороший соперник. Однако, конечно, было неприятно после этого матча уходить в отпуск вторыми. Только впереди еще весь чемпионат.