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Андриевский: Неприятно было уходить в отпуск вторыми, но впереди еще весь чемпионат
Вторая часть сезона обещает быть интересной
Полузащитник "
- Как и всегда, отпуск пролетает быстро. Надо возвращаться к тренировкам. Отдохнул вместе с родителями и сестрой в Дубае, после чего вернулся в Киев и начал готовиться к сборам
- С одноклубниками уже виделись?
- С некоторыми уже виделись. Даже вместе тренировались.
- Ты уже проводил время в зале. Это так стимулировал Попов еще с прошлого года?
- Нет-нет. Я занимаюсь в зале уже длительное время. Хожу заниматься уже несколько раз. Поэтому, ничего необычного.
- Подытоживать прошлый год, что для тебя больше всего запомнилось?
- Конечно, чемпионство. Для меня, как и для многих, это самое приятное. Ну и, конечно, очень запомнилась Лига чемпионов.
- Какое желание загадал на Новый год?
- Не скажу (Смеется). Этого нельзя рассказывать
- А какой подарок получил под елку?
- Родители мне подарили книгу. Нужно больше читать, развиваться. Что за книга? Последняя, что мне подарили, это про Гвардиолу, его автобиография. Будет интересно почитать.
- Какие у тебя планы на 2022 год?
- Планы таковы, чтобы команда всегда была первой. Будем к этому стремиться.
- Где-то расстроились перед зимним отпуском, что пропустили "Шахтер" на 1 место?
- "Заря", которая отобрала у нас очки, – хороший соперник. Однако, конечно, было неприятно после этого матча уходить в отпуск вторыми. Только впереди еще весь чемпионат.
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