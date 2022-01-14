  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Андриевский: Неприятно было уходить в отпуск вторыми, но впереди еще весь чемпионат
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андриевский: Неприятно было уходить в отпуск вторыми, но впереди еще весь чемпионат

Первая лига
(1 голосов)

Вторая часть сезона обещает быть интересной

Андриевский: Неприятно было уходить в отпуск вторыми, но впереди еще весь чемпионат

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский рассказал о своем отпуске, начале работы, а также о целях на 2022 год.

- Как и всегда, отпуск пролетает быстро. Надо возвращаться к тренировкам. Отдохнул вместе с родителями и сестрой в Дубае, после чего вернулся в Киев и начал готовиться к сборам

- С одноклубниками уже виделись?

- С некоторыми уже виделись. Даже вместе тренировались.

- Ты уже проводил время в зале. Это так стимулировал Попов еще с прошлого года?

- Нет-нет. Я занимаюсь в зале уже длительное время. Хожу заниматься уже несколько раз. Поэтому, ничего необычного.

- Подытоживать прошлый год, что для тебя больше всего запомнилось?

- Конечно, чемпионство. Для меня, как и для многих, это самое приятное. Ну и, конечно, очень запомнилась Лига чемпионов.

- Какое желание загадал на Новый год?

- Не скажу (Смеется). Этого нельзя рассказывать

- А какой подарок получил под елку?

- Родители мне подарили книгу. Нужно больше читать, развиваться. Что за книга? Последняя, что мне подарили, это про Гвардиолу, его автобиография. Будет интересно почитать.

- Какие у тебя планы на 2022 год?

- Планы таковы, чтобы команда всегда была первой. Будем к этому стремиться.

- Где-то расстроились перед зимним отпуском, что пропустили "Шахтер" на 1 место?

- "Заря", которая отобрала у нас очки, – хороший соперник. Однако, конечно, было неприятно после этого матча уходить в отпуск вторыми. Только впереди еще весь чемпионат.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамомания

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...