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Металлист официально представил очередного латинского новичка
На этот раз аргентинец
Офіційний сайт Металіста/Автор невідомий
"Металлист" оформил второй зимний трансфер игрока из Южной Америки. Им стал опорный полузащитник Херонимо Поблете, который до этого выступавший за “Велес Сарсфилд”. Об этом харьковчане сообщили на своем официальном сайте.
Хавбек выбрал себе футболку с 80-м номером. Неизвестно, на какой именно период был заключен контракт между сторонами. Ранее сообщалось, что соглашение будет подписано до лета 2025 года.
Поблете перешел на правах свободного агента, ведь недавно у него завершился контракт с "Велес Сарсфилд", за который он играл в прошлом году (25 матчей, два гола). Кроме этого аргентинского клуба Херонимо на Родине выступал за "Колон" и "Сан Лоренсо". Также полузащитник провел 25 матчей во французской Лиге 1 за "Мец" и несколько месяцев находился в чилийской "Ла Серене".
Отметим, что это первый аргентинский игрок в клубе после возрождения "Металлиста".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро. Он стал седьмым среди игроков харьковчан по этому показателю.
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