Кривбасс сыграет с чемпионом Латвии на турецком сборе

Стали известны два соперника на турецком сборе второй команды Первой лиги по итогам летне-осенней части сезона.

На втором сборе, который продлится с 26 февраля по 11 марта в городе Белек, “Кривбасс" планировал провести восемь контрольных матчей. Как сообщает официальный сайт криворожского клуба, два соперника в контрольных матчах уже определились. Подопечные Бабича сыграют против чемпиона Латвии “РФШ” (27 февраля) и представителя Первой лиги Швеции АФК "Эскильстуна" (10 марта).

Отметим, что “РФШ” последние четыре сезона не опускался ниже третьего места в чемпионате Латвии, а “Эскильстуна” – девятый клуб Первой лиги Швеции по итогам чемпионата 2021 года.

“Кривбасс” выходит из отпуска 19 января и до 4 февраля будет тренироваться в Кривом Роге.