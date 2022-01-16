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Кривбасс сыграет с чемпионом Латвии на турецком сборе
Определились два соперника Кривбасса на сборе в Турции
Фото - ФК Кривбасс
Стали известны два соперника на турецком сборе второй команды Первой лиги по итогам летне-осенней части сезона.
На втором сборе, который продлится с 26 февраля по 11 марта в городе Белек, “Кривбасс" планировал провести восемь контрольных матчей. Как сообщает официальный сайт криворожского клуба, два соперника в контрольных матчах уже определились. Подопечные Бабича сыграют против чемпиона Латвии “РФШ” (27 февраля) и представителя Первой лиги Швеции АФК "Эскильстуна" (10 марта).
Отметим, что “РФШ” последние четыре сезона не опускался ниже третьего места в чемпионате Латвии, а “Эскильстуна” – девятый клуб Первой лиги Швеции по итогам чемпионата 2021 года.
“Кривбасс” выходит из отпуска 19 января и до 4 февраля будет тренироваться в Кривом Роге.
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