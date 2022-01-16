Кучер: Хотим попробовать себя с командами Премьер-лиги

Главный тренер харьковского "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал подготовку команды в зимнее межсезонье:

“ — Александр Николаевич, у клубов Первой лиги долгая зимняя пауза. Успели соскучиться по футболу?

— Конечно, соскучился. Пауза действительно большая. Но график в осенней части сезона получился непростым, футболистам нужно было хорошо отдохнуть и восстановиться. Хотя и во время отпуска они готовились, занимались по программе, которую мы сбрасывали. Это различные беговые упражнения, фитнес. Так что сильно расслабиться у ребят не получалось.

— Впереди три тренировочных сбора в Турции...

— Да, будет три сбора. Мы целенаправленно готовимся к первой официальной игре — кубковой против “Зари”. На первом сборе будем закладывать физическую подготовку и тактические моменты. Команду нужно привести к общему знаменателю. Будут спарринги. На втором примем участие в турнире Winter Cup 2022. Заключительный сбор больше будет направлен на тактику, чтобы наиграть состав.

— Легионеры присоединятся к команде уже в Турции?

— Да, с ними мы встретимся в Анталье, они уже должны быть там.

— Первым зимним новичком “Металлиста” стал Артур Мурза. Дайте характеристику этому футболисту, почему вы решили его приобрести?

— Хороший футболист. Заметили его сразу же в первой игре с “Оболонью”. Техничный, быстрый, может обыграть один в один, играет крайнего нападающего, может сыграть форварда. Нам такой игрок подходит. Будут еще новички. Давайте вместе их дождемся и официально представим.

— Весной уже сможет играть Паулиньо. Какую оценку дадите этому футболисту?

— Это очень быстрый креативный игрок, резкий, хорошо обращается с мячом, работает на команду. Это для нас усиление.

— В Белеке “Металлист” примет участие в турнире Winter 2022. Как вам идея его проведения?

— Думаю, это хорошая идея. Хорошие спарринги, для нас возможность проверить себя на фоне команд УПЛ. Это хорошо.

— Спортивная составляющая в этом турнире будет иметь значение?

— Конечно, будет.

— Команда в рамках турнира сыграет с двумя представителями УПЛ. Это дополнительная мотивация для игроков?

— Думаю, да. Я же говорю, хотим попробовать себя с командами Премьер-лиги — на что можем рассчитывать, где необходимо добавить. Так что для нас это очень хорошо.

— Весной “Металлист” будет принимать участие в двух турнирах — чемпионате и Кубке. Какие приоритеты?

— Наверное, повторюсь: мы все максималисты и ставим максимальные цели. Будем играть от матча к матчу, как я всегда говорил. К каждому поединку готовимся. Конечно же, мы хотим побеждать”, – сказал Кучер.