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СМИ: Будковский подписал контракт с Полесьем

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Житомирский клуб серьезно усиливается в зимнее межсезонье

СМИ: Будковский подписал контракт с Полесьем

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Экс-нападающий "Десны" Филипп Будковский, у которого завершился контракт с черниговским клубом, продолжит карьеру в чемпионате Украины. Речь идёт о команде Первой лиги.

По информации Meta-ratings, футболист отправился в Турцию, где присоединился к тренировочному процессу в составе житомирского "Полесья" и уже оформил контракт с клубом.

Напомним, что 29-летний Будковский выступал за "Десну" с января 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команду 52 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов) Полесье (Житомир)
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Источник:
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Комментарии (5)
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chakvoron (Хоростків)
17.01.2022 в 20:42
Тут ще питання хто кому складе конкуренцію в нападі - Будківський Кисленку чи Кисленко Будківському... Більше віриться в Кисленка. Пилип вже себе вичерпав
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+3
0
dalexx (Украина)
17.01.2022 в 20:33
Вряд-ли заслуживает уважения футболист, который осознанно идёт на понимание в классе.
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0
-1
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simargl (Чернигов)
17.01.2022 в 20:31
Вверх по лестнице ведущей вниз... туда и Калитвинцев пойдет через год )))
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0
-3
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alex.belogubko (одесса)
17.01.2022 в 20:22
ЧО ему не пондравилось там надо работать -ГРИ лентяев не терпит
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+1
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.01.2022 в 19:58
Нарешті знайшов свій справжній рівень.
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+3
0


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