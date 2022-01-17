СМИ: Будковский подписал контракт с Полесьем

Экс-нападающий "Десны" Филипп Будковский, у которого завершился контракт с черниговским клубом, продолжит карьеру в чемпионате Украины. Речь идёт о команде Первой лиги.

По информации Meta-ratings, футболист отправился в Турцию, где присоединился к тренировочному процессу в составе житомирского " Полесья " и уже оформил контракт с клубом.

Напомним, что 29-летний Будковский выступал за "Десну" с января 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команду 52 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.