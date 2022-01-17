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СМИ: Будковский подписал контракт с Полесьем
Житомирский клуб серьезно усиливается в зимнее межсезонье
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Экс-нападающий "Десны" Филипп Будковский, у которого завершился контракт с черниговским клубом, продолжит карьеру в чемпионате Украины. Речь идёт о команде Первой лиги.
По информации Meta-ratings, футболист отправился в Турцию, где присоединился к тренировочному процессу в составе житомирского "
Напомним, что 29-летний Будковский выступал за "Десну" с января 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команду 52 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.
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