  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Руслан Фомин близок к завершению карьеры
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руслан Фомин близок к завершению карьеры

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

35-летний форвард вряд-ли будет проходить в состав харьковчан

Руслан Фомин близок к завершению карьеры

metalist.ua

Новина українською

Нападающий "Металлиста" Руслан Фомин с большой долей вероятности не будет играть за харьковскую команду в весенней части сезона.

Контракт футболиста рассчитан до лета, однако уже сейчас очевидно, что ставку в атаке харьковчане будут делать на других исполнителей.

Фомин, которому 2 марта исполнится 36 лет, не полетел с "Металлистом" на первый тренировочный сбор в Турцию.

С большой долей вероятности, футболист уже сейчас может завершить карьеру.

Напомним, что в осенней части сезона в Первой лиге он провел 13 матчей и забил 1 мяч (в Ивано-Франковске). Кроме того, на счету бывшего капитана желто-синих 2 поединка в Кубке Украины.

Воспитанник харьковского "Арсенала" вернулся в родной город летом 2020 года из "Мариуполя", когда пополнил ряды дебютанта Второй лиги "Металла". До этого Фомин поиграл также за "Металлист", "Шахтер" (в его составе дважды становился чемпионом Украины), "Зарю", "Черноморец", азербайджанскую "Габалу", казахстанский "Атырау" и греческий "Аполлон" (Смирнис).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Фомин Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...