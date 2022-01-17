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Руслан Фомин близок к завершению карьеры
35-летний форвард вряд-ли будет проходить в состав харьковчан
metalist.ua
Нападающий "
Контракт футболиста рассчитан до лета, однако уже сейчас очевидно, что ставку в атаке харьковчане будут делать на других исполнителей.
Фомин, которому 2 марта исполнится 36 лет, не полетел с "Металлистом" на первый тренировочный сбор в Турцию.
С большой долей вероятности, футболист уже сейчас может завершить карьеру.
Напомним, что в осенней части сезона в Первой лиге он провел 13 матчей и забил 1 мяч (в Ивано-Франковске). Кроме того, на счету бывшего капитана желто-синих 2 поединка в Кубке Украины.
Воспитанник харьковского "Арсенала" вернулся в родной город летом 2020 года из "Мариуполя", когда пополнил ряды дебютанта Второй лиги "Металла". До этого Фомин поиграл также за "Металлист", "Шахтер" (в его составе дважды становился чемпионом Украины), "Зарю", "Черноморец", азербайджанскую "Габалу", казахстанский "Атырау" и греческий "Аполлон" (Смирнис).
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