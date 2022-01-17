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Эдмар: Меня даже в Бразилии все считают украинцем
Эдмар вспомнил былые времена и пообещал приехать на матч всех звезд Металлиста
Экс хавбек "
— Рад получить приглашение, 28 мая обязательно буду в Харькове. Сейчас нахожусь в Сан-Паулу. Вместе с Клейтоном Шавьером мы открыли агентство в Бразилии. В планах также заняться тренерской деятельностью в США. Но я пока не могу начать, так как не получил рабочую американскую визу.
— Как идут дела у вашего агентства?
— Все хорошо, развиваемся понемногу. В качестве одного из направлений нашей деятельности мы видим приглашение кого-то из украинских игроков в чемпионат Бразилии. Это будет очень интересный опыт для молодых ребят. Такую возможность мы тоже рассматриваем.
— Правильно будет сказать, что сейчас вы живете на три дома?
— Последние четыре года я жил во Флориде и только недавно вернулся в Бразилию. Владею недвижимостью и в Украине. Скоро наведаюсь в Харьков. До мая точно прилечу. Соскучился по друзьям, хочу повстречаться с Александром Ярославским и Евгением Красниковым. Большой им привет! У меня недавно умер отец, и Евгений Красников меня очень поддержал.
— Когда вспоминаете игровые годы в "Металлисте", что в первую очередь приходит на память?
— На меня накатывают огромные волны ностальгии. Это было такое сказочное время... Мурашки по коже. Таких эмоций больше нигде не переживал в футбольном плане.
— Три самых памятных матча?
— С "Эвертоном" на "Гудисон Парк" (1:1). Домашний матч с "Олимпиакосом", когда мы победили 1:0, и я забил на 88-й минуте. И победа над "Сошо" 4:0 на выезде.
— Три самых важных гола?
— "Эвертону" в Англии. "Динамо", когда я сравнял счет в Киеве. Забил в девятку после передачи Марлоса. И "Эвертону" в Харькове.
— Три самых сильных легионера "Металлиста"?
— Марко Девича считаем?
— Нет.
— Тогда Клейтон Шавьер, Жажа и Хосе Соса.
— У вас украинская жена, трое сыновей, родившихся в Украине. Насколько вы бразилец сейчас, а насколько — украинец?
— Меня даже в Бразилии все считают украинцем, потому что я все время говорю об Украине. И правильно вы заметили, что дети у меня родились в Украине. Так что во мне уже больше течет украинская кровь, чем бразильская.
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