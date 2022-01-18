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"Обалденный трансфер". Ярославский анонсировал очередное подписание Металлиста
В ближайшее время харьковчане усилятся еще одним топовым игроком
Фото: Footballua.tv
Президент "Металлиста" Александр Ярославский анонсировал топовый трансфер харьковского клуба.
"У нас еще будет обалденный трансфер. Говорить о нем пока не буду, но открою пару секретов. Этому игроку 21 год, его скорость - быстрее, чем у Тайсона, а удар сильнее, чем у Жажи. На этом пока все, больше ничего не отвечу.
Национальность не скажу, а то вы начнете искать, вдруг найдете. Скажу только, что это латиноамериканец", - сказал Ярославский в комментарии для Футбол NEWS.
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