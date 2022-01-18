  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Обалденный трансфер". Ярославский анонсировал очередное подписание Металлиста
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Обалденный трансфер". Ярославский анонсировал очередное подписание Металлиста

Первая лига
(3 голосов)

В ближайшее время харьковчане усилятся еще одним топовым игроком

"Обалденный трансфер". Ярославский анонсировал очередное подписание Металлиста

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский анонсировал топовый трансфер харьковского клуба.

"У нас еще будет обалденный трансфер. Говорить о нем пока не буду, но открою пару секретов. Этому игроку 21 год, его скорость - быстрее, чем у Тайсона, а удар сильнее, чем у Жажи. На этом пока все, больше ничего не отвечу.

Национальность не скажу, а то вы начнете искать, вдруг найдете. Скажу только, что это латиноамериканец", - сказал Ярославский в комментарии для Футбол NEWS.

Читайте такжеЯрославский: Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
grassion (Харьков)
18.01.2022 в 13:08
Sorriso? Ему в феврале 21
Ответить
0
0
avatar
satellite (Харьков)
18.01.2022 в 13:07
Заинтриговал.........
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...