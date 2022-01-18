Кривбасс расторг контракт с защитником

"Кривбасс" продолжает комплектацию состава на вторую часть сезона. Таким образом, криворожский клуб покинул 27-летний защитник Дмитрий Фатеев.

Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

Фатеев присоединился к "Кривбассу" минувшей зимой. За это время в красно-белой футболке он сыграл 18 матчей, забил 2 гола. Также выступал за "Шахтер-3" Донецк, "Зирку" Кропивницкий, "Львов" и "Ингулец".

В первой части этого сезона он провел за "Кривбасс" 6 матчей (из них 1 в Кубке Украины).