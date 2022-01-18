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Тренер Кривбасса: Мы намерены работать с прицелом на УПЛ

Первая лига
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(1 голосов)

Александр Бабич - о работе криворожского клуба на трансферном рынке

Тренер Кривбасса: Мы намерены работать с прицелом на УПЛ

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич поделился трансферными планами криворожского клуба.

"Постоянно хочется совершенствоваться и усиливать те или иные позиции, мы над этим работаем. Мы должны понимать, кто к нам еще может прийти. Сейчас уже есть пару позиций, по которым мы на финишной прямой. Три позиции это однозначно, может быть даже четыре.

Мы делаем акцент на украинских футболистах, но если говорить об иностранцах, то понимаем, что легионер должен быть на голову сильнее. Не хочется брать все это по-быстрому. Мы отслеживаем, мониторим, смотрим, разбираем эти все моменты, чтобы по иностранцам у нас было стопроцентное попадание. Мы хотим уже не усилить Первую лигу, а работать с прицелом на УПЛ", — сказал Бабич.

Напомним, что первую часть сезона криворожский клуб завершил на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 42 очка.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.01.2022 в 15:43
В УПЛ сплошная коррупция...
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masimka9 (Днепр)
18.01.2022 в 15:12
Эта команда еще сырая,усиление надо однозначно-если хотят выше идти...
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Весела Дача (Кривий Ріг)
18.01.2022 в 13:43
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