Кудрик подписал контракт с Полесьем - СМИ

Украинский голкипер Олег Кудрик, который на днях покинул "Мариуполь", продолжит карьеру в Первой лиге.

Как сообщает Трибуна, вратарь подписал контракт с житомирским " Полесьем ".

Условия соглашения не сообщаются.

25-летний украинец уже присоединился к своей новой команде на сборе в Турции.

Напомним, что кроме "Мариуполя" Кудрик ранее также выступал за "Карпаты" и "Шахтер".

"Полесье" на зимнюю паузу ушло на 9-м месте в турнирной таблице Первой лиги, но у команды есть 2 матча в запасе.