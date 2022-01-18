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Кудрик подписал контракт с Полесьем - СМИ

Первая лига
(1 голосов)

Житомирский клуб продолжает усиливаться

Кудрик подписал контракт с Полесьем - СМИ

Фото: Анатолий Спица

Новина українською

Украинский голкипер Олег Кудрик, который на днях покинул "Мариуполь", продолжит карьеру в Первой лиге.

Как сообщает Трибуна, вратарь подписал контракт с житомирским "Полесьем".

Условия соглашения не сообщаются.

25-летний украинец уже присоединился к своей новой команде на сборе в Турции.

Напомним, что кроме "Мариуполя" Кудрик ранее также выступал за "Карпаты" и "Шахтер".

"Полесье" на зимнюю паузу ушло на 9-м месте в турнирной таблице Первой лиги, но у команды есть 2 матча в запасе.

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В статье: Полесье (Житомир) Олег Кудрик
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Динамiт (Василькiв)
18.01.2022 в 18:28
З теперішнім складом треба подвини робити, але тренер -- інтелегент, при такому всі " на розслабоні" ! але команда збирається чудова !
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+1
0
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Полiccя (Житомир)
18.01.2022 в 18:05
За упл не слідкую , а тим більше за Маріуполем так, що будемо дивитися , що за воротар
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+1
-1
sasha_lv (Львів)
18.01.2022 в 18:32
пару матчів за старі Карпати норм. відстояв
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0
0
Dimoncho (Kharkiv)
18.01.2022 в 17:48
ох уж это Полесье
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+2
0


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