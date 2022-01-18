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Кудрик подписал контракт с Полесьем - СМИ
Житомирский клуб продолжает усиливаться
Фото: Анатолий Спица
Украинский голкипер Олег Кудрик, который на днях покинул "Мариуполь", продолжит карьеру в Первой лиге.
Как сообщает Трибуна, вратарь подписал контракт с житомирским "
Условия соглашения не сообщаются.
25-летний украинец уже присоединился к своей новой команде на сборе в Турции.
Напомним, что кроме "Мариуполя" Кудрик ранее также выступал за "Карпаты" и "Шахтер".
"Полесье" на зимнюю паузу ушло на 9-м месте в турнирной таблице Первой лиги, но у команды есть 2 матча в запасе.
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