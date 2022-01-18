Будковский: Я уже заскучал по футболу

Новичок "Полесья", форвард Филипп Будковский рассказал о своем переходе в житомирский клуб.

“В принципе, все хорошо. Я заскучал уже по футболу и попал в ту команду, где многих ребят знаю. Приятно находиться здесь и адаптация проходит гораздо быстрее. Здесь президент с большими амбициями, он строит большой проект. Есть амбиции выйти в Премьер-лигу и хочется, конечно, помочь команде. Для этого я пришел и дай бог, чтобы у нас это вышло. С Владом Огирей и с Андреем Гитченко общались созванивались. Они говорили, что здесь все хорошо, если будет предложение, то можно смело соглашаться.

Турнирная таблица тяжелая, но не сильно. Есть два матча в запасе. Если мы сыграем их результативно, правильно и положительно, то, думаю, мы в турнирке поднимемся и будут у нас шансы попасть в стыковые матчи.

Конкуренция в каждой команде есть, куда бы ты ни пришел. Есть один, два, три, четыре нападающих, поэтому это нормально. Есть общение, все друг с другом разговаривают. Это командный вид спорта. Кто-то играет, кто-то – нет, кто-то может быть сильнее. Друг друга только поддерживать нужно и выходить на футбольное поле в положительном настроении.

Перед собой я буду ставить максимальную задачу – забивать в каждом матче. Если я буду забивать в каждом матче, то и положительный результат будет", – рассказал Филипп Будковский.