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Харрис: Два дня были очень сложными, но это нормально для предсезонных сборов

Первая лига
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Харьковчане начали подготовку в Турции

Харрис: Два дня были очень сложными, но это нормально для предсезонных сборов

metalist.ua

Новина українською

Форвард "Металлиста" Кадим Харрис рассказал о первых двух днях работы команды на зимнем сборе в Турции.

"Последние два дня были очень сложными, но это нормально для предсезонных сборов, чтобы хорошо подготовиться и вернуться полными сил. Все счастливы вернуться к работе", – сказал Харрис.

Напомним, что осеннюю часть сезона харьковский клуб завершил в статусе лидера Первой лиги, имея в активе 53 очка.

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В статье: Металлист (Харьков) Кадим Харрис
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Источник:
ТК Футбол

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