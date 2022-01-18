Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харрис: Два дня были очень сложными, но это нормально для предсезонных сборов
Харьковчане начали подготовку в Турции
metalist.ua
Форвард "
"Последние два дня были очень сложными, но это нормально для предсезонных сборов, чтобы хорошо подготовиться и вернуться полными сил. Все счастливы вернуться к работе", – сказал Харрис.
Напомним, что осеннюю часть сезона харьковский клуб завершил в статусе лидера Первой лиги, имея в активе 53 очка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Легенда клуба. Эвертон назначил и.о. главного тренера
- Успокаивал лично Златан. Ассоциация арбитров извинилась перед Миланом за ошибку судьи – рефери отстранен
- "Обалденный трансфер". Ярославский анонсировал очередное подписание Металлиста
- Металлист официально представил очередного латинского новичка
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...