Харрис: Два дня были очень сложными, но это нормально для предсезонных сборов

Форвард " Металлиста " Кадим Харрис рассказал о первых двух днях работы команды на зимнем сборе в Турции.

"Последние два дня были очень сложными, но это нормально для предсезонных сборов, чтобы хорошо подготовиться и вернуться полными сил. Все счастливы вернуться к работе", – сказал Харрис.

Напомним, что осеннюю часть сезона харьковский клуб завершил в статусе лидера Первой лиги, имея в активе 53 очка.