Бабич: Кривбасс будет идти шаг за шагом. Сначала УПЛ, затем - Лига Европы

Главный тренер " Кривбасса " Александр Бабич рассказал о далекоидущих планах криворожского клуба.

- Какие клубы, кроме "Кривбасса" и "Металлиста", на ваш взгляд, имеют шансы на повышение в классе?

- "Полесье", а также "Альянс" и "Нива".

- Какой трофей вы хотели бы выиграть в следующие пять лет?

– Будем идти шаг за шагом. Сначала выйти в УПЛ, затем добыть в борьбе место в групповом этапе Лиги Европы. А там дальше идти все выше и выше вместе с "Кривбассом".

– Какая ваша футбольная мечта?

- Услышать гимн Лиги чемпионов. Думаю, об этом мечтает каждый футболист и тренер. Думаю, мы к этому придем. Уверен, что моя мечта сбудется.