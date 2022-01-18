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Бабич: Кривбасс будет идти шаг за шагом. Сначала УПЛ, затем - Лига Европы

Первая лига
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А там и до Лиги чемпионов недалеко

Бабич: Кривбасс будет идти шаг за шагом. Сначала УПЛ, затем - Лига Европы

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич рассказал о далекоидущих планах криворожского клуба.

- Какие клубы, кроме "Кривбасса" и "Металлиста", на ваш взгляд, имеют шансы на повышение в классе?

- "Полесье", а также "Альянс" и "Нива".

- Какой трофей вы хотели бы выиграть в следующие пять лет?

– Будем идти шаг за шагом. Сначала выйти в УПЛ, затем добыть в борьбе место в групповом этапе Лиги Европы. А там дальше идти все выше и выше вместе с "Кривбассом".

– Какая ваша футбольная мечта?

- Услышать гимн Лиги чемпионов. Думаю, об этом мечтает каждый футболист и тренер. Думаю, мы к этому придем. Уверен, что моя мечта сбудется.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
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Источник:
ФК Кривбасс

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