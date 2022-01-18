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Бабич: Кривбасс будет идти шаг за шагом. Сначала УПЛ, затем - Лига Европы
А там и до Лиги чемпионов недалеко
instagram.com/fckryvbas
Главный тренер "
- Какие клубы, кроме "Кривбасса" и "Металлиста", на ваш взгляд, имеют шансы на повышение в классе?
- "Полесье", а также "Альянс" и "Нива".
- Какой трофей вы хотели бы выиграть в следующие пять лет?
– Будем идти шаг за шагом. Сначала выйти в УПЛ, затем добыть в борьбе место в групповом этапе Лиги Европы. А там дальше идти все выше и выше вместе с "Кривбассом".
– Какая ваша футбольная мечта?
- Услышать гимн Лиги чемпионов. Думаю, об этом мечтает каждый футболист и тренер. Думаю, мы к этому придем. Уверен, что моя мечта сбудется.
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