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Фомин: Зимой точно не планирую завершать карьеру. Я остаюсь в Металлисте
Ветеран пока что не планирует вешать бутсы на гвоздь
Фото: facebook.com/fcmetalua
35-летний форвард "Металлиста" Руслан Фомин прокомментировал появившуюся в прессе информацию
— Руслан, это правда, что зимой Вы планируете завершить карьеру игрока?
— Нет, это неправда! Зимой точно не планирую завершать карьеру. Я игрок "Металлиста" и остаюсь в харьковском клубе.
— Была информация, что Вы не поехали на сбор с "Металлистом" в Турцию.
— Да, я действительно остался в Харькове. Мы тренируемся здесь с обоймой футболистов, кто не полетел в Турцию. Возможно, мы поедем на второй и третий сбор.
— Почему Вы не поехали на первый сбор?
— На это есть причины.
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