  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Фомин: Зимой точно не планирую завершать карьеру. Я остаюсь в Металлисте
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фомин: Зимой точно не планирую завершать карьеру. Я остаюсь в Металлисте

Первая лига
(1 голосов)

Ветеран пока что не планирует вешать бутсы на гвоздь

Фомин: Зимой точно не планирую завершать карьеру. Я остаюсь в Металлисте

Фото: facebook.com/fcmetalua

Новина українською

35-летний форвард "Металлиста" Руслан Фомин прокомментировал появившуюся в прессе информацию о завершении карьеры игрока.

— Руслан, это правда, что зимой Вы планируете завершить карьеру игрока?

— Нет, это неправда! Зимой точно не планирую завершать карьеру. Я игрок "Металлиста" и остаюсь в харьковском клубе.

— Была информация, что Вы не поехали на сбор с "Металлистом" в Турцию.

— Да, я действительно остался в Харькове. Мы тренируемся здесь с обоймой футболистов, кто не полетел в Турцию. Возможно, мы поедем на второй и третий сбор.

— Почему Вы не поехали на первый сбор?

— На это есть причины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Фомин Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...