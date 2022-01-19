Фомин: Зимой точно не планирую завершать карьеру. Я остаюсь в Металлисте

35-летний форвард "Металлиста" Руслан Фомин прокомментировал появившуюся в прессе информацию о завершении карьеры игрока .

— Руслан, это правда, что зимой Вы планируете завершить карьеру игрока?

— Нет, это неправда! Зимой точно не планирую завершать карьеру. Я игрок "Металлиста" и остаюсь в харьковском клубе.

— Была информация, что Вы не поехали на сбор с "Металлистом" в Турцию.

— Да, я действительно остался в Харькове. Мы тренируемся здесь с обоймой футболистов, кто не полетел в Турцию. Возможно, мы поедем на второй и третий сбор.

— Почему Вы не поехали на первый сбор?

— На это есть причины.