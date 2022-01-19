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Бухал успешно прошел медосмотр в клубе из Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

В ближайшее время он подпишет контракт с новым клубом

Бухал успешно прошел медосмотр в клубе из Первой лиги

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Один из лидеров Первой лиги активизировался на трансферном рынке.

Центральный защитник Глеб Бухал уже успешно прошел медосмотр для "Кривбасса", сообщает Meta-ratings.com.ua. Сегодня, 19 января он должен подписать контракт с криворожским клубом.

26-летний защитник сейчас находится в статусе свободного агента. Он покинул "Александрию", за которую выступал с 2018 года. На его счету 1 забитый в 45 матчах.

Напомним, раньше он также выступал за киевский "Арсенал", "Mеталлист", "Чайку", "Львов".

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В статье: ФК Александрия Глеб Бухал
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (2)
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Savage0059 (Kyiv)
19.01.2022 в 12:39
Вже всі Петросяни відписалися на кшталт "бухал, но прошёл"? Дуже смішно, панове, як у Петросяна.
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Fata Morgana (Запорожье)
19.01.2022 в 12:31
Хоть и Бухал но успешно прошел медосмотр в клубе из Первой лиги
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