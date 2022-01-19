Бухал успешно прошел медосмотр в клубе из Первой лиги

Один из лидеров Первой лиги активизировался на трансферном рынке.

Центральный защитник Глеб Бухал уже успешно прошел медосмотр для "Кривбасса", сообщает Meta-ratings.com.ua. Сегодня, 19 января он должен подписать контракт с криворожским клубом.

26-летний защитник сейчас находится в статусе свободного агента. Он покинул "Александрию", за которую выступал с 2018 года. На его счету 1 забитый в 45 матчах.

Напомним, раньше он также выступал за киевский "Арсенал", "Mеталлист", "Чайку", "Львов".