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Бухал успешно прошел медосмотр в клубе из Первой лиги
В ближайшее время он подпишет контракт с новым клубом
Фото: ФК Александрия
Один из лидеров Первой лиги активизировался на трансферном рынке.
Центральный защитник Глеб Бухал уже успешно прошел медосмотр для "Кривбасса", сообщает Meta-ratings.com.ua. Сегодня, 19 января он должен подписать контракт с криворожским клубом.
26-летний защитник сейчас находится в статусе свободного агента. Он покинул "Александрию", за которую выступал с 2018 года. На его счету 1 забитый в 45 матчах.
Напомним, раньше он также выступал за киевский "Арсенал", "Mеталлист", "Чайку", "Львов".
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