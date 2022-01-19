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Плюс два вратаря. Полесье Калитвинцева продолжает усиление
Двое новичков продолжат карьеру в житомирском клубе
Фото: ФК Полесье
В ряды футбольного клуба "Полесье" присоединились вратари Олег Кудрик и Артем Поспелов.
25-летний Кудрик – воспитанник ФК "Львов". В январе 2012 года попал в академию донецкого "Шахтера". В профессиональной карьере выступал за "Шахтер", львовские "Карпаты" и "Мариуполь". Его контракт рассчитан до мая 2023 года.
Поспелов родился в Бердичеве и является воспитанником молодежной академии донецкого "Шахтера". В профессиональной карьере играл за"Мариуполь", "Авангард" и "Краматорск". 24-летний голкипер подписал с "Полесьем" контракт до ноября 2024 года.
Напомним, первую часть сезона команда Юрия Калитвинцева завершила на 9-м месте в турнирной таблицы Первой лиги.
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