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Плюс два вратаря. Полесье Калитвинцева продолжает усиление

Первая лига
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Двое новичков продолжат карьеру в житомирском клубе

Плюс два вратаря. Полесье Калитвинцева продолжает усиление

Фото: ФК Полесье

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В ряды футбольного клуба "Полесье" присоединились вратари Олег Кудрик и Артем Поспелов.

25-летний Кудрик – воспитанник ФК "Львов". В январе 2012 года попал в академию донецкого "Шахтера". В профессиональной карьере выступал за "Шахтер", львовские "Карпаты" и "Мариуполь". Его контракт рассчитан до мая 2023 года.

Поспелов родился в Бердичеве и является воспитанником молодежной академии донецкого "Шахтера". В профессиональной карьере играл за"Мариуполь", "Авангард" и "Краматорск". 24-летний голкипер подписал с "Полесьем" контракт до ноября 2024 года.

Напомним, первую часть сезона команда Юрия Калитвинцева завершила на 9-м месте в турнирной таблицы Первой лиги.

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В статье: Полесье (Житомир) Олег Кудрик Артем Поспелов
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Источник:
ФК Полесье

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