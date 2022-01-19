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Металлист предлагает 1,3 млн евро за форварда бразильской Витории

Первая лига
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(2 голосов)

Харьковчане намерены выкупить права на игрока

Металлист предлагает 1,3 млн евро за форварда бразильской Витории

Фото: EC Vitória/ Автор - Letícia Martins

Новина українською

Бразильский нападающий "Витории" Давид может перебраться в харьковский "Металлист". Об этом информирует Bahia Notícias.

Согласно его данным, харьковчане желают выкупить у бразильского клуба права на форварда за сумму около 1,3 млн евро. Но "Витория" хочет сохранить не менее 20% прав на Давида.

22-летний Давид является воспитанником "Витории", которая выступает во втором дивизионе Бразилии и чемпионате штата Байяно. В прошлом сезоне он сыграл в 59 матчах и забил 11 голов. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.

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В статье: Витория (Бразилия) Металлист (Харьков)
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Источник:
bahianoticias.com.br

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Комментарии (5)
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Alle Garage (Харьков)
19.01.2022 в 14:56
250 тыс?? Где же вы, адепты возвращения Металлиста? Всегда говорил, что этот Металлист и близко не подберется к тому, образца 2012 г. Тогда они покупали игроков в среднем за 5-10 млн, а сейчас за 0,5 - 1,5 млн. Чувствуете разницу?? Эта команда будет на уровне нынешнего Д1, Зари и Ворсклы, не лучше.
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0
-10
Джим Слэйд (Харьков)
19.01.2022 в 15:30
Первые бронзовые медали брались, когда самым дорогим трансфером был Рыкун за 1 млн. Надо для начала выстроить костяк, а потом уже можно и дорогими игроками точечно усиляться.
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+5
0
grassion (Харьков)
19.01.2022 в 15:47
Ну да, за 5-10 млн. в первую лигу- очередь...
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+3
0
Savage0059 (Kyiv)
19.01.2022 в 15:59
При умении Красникова работать на рынке ю/Америки, высока вероятность, что с этой торбы "лямовых" получится 3-5 "многолямовых". К тому же, цель Ярика - еврокубки, а до них ещё больше 2-х лет. Подростут одни, отсеются другие.
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+2
0
KadimXa (Харьков)
19.01.2022 в 16:01
Ну так может взять за основу для сравнения не металлист 2012,а металлист 2008?
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+1
0


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