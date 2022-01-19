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Металлист предлагает 1,3 млн евро за форварда бразильской Витории
Харьковчане намерены выкупить права на игрока
Фото: EC Vitória/ Автор - Letícia Martins
Бразильский нападающий "Витории" Давид может перебраться в харьковский "Металлист". Об этом информирует Bahia Notícias.
Согласно его данным, харьковчане желают выкупить у бразильского клуба права на форварда за сумму около 1,3 млн евро. Но "Витория" хочет сохранить не менее 20% прав на Давида.
22-летний Давид является воспитанником "Витории", которая выступает во втором дивизионе Бразилии и чемпионате штата Байяно. В прошлом сезоне он сыграл в 59 матчах и забил 11 голов. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.
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