Металлист предлагает 1,3 млн евро за форварда бразильской Витории

Бразильский нападающий "Витории" Давид может перебраться в харьковский "Металлист". Об этом информирует Bahia Notícias.

Согласно его данным, харьковчане желают выкупить у бразильского клуба права на форварда за сумму около 1,3 млн евро. Но "Витория" хочет сохранить не менее 20% прав на Давида.

22-летний Давид является воспитанником "Витории", которая выступает во втором дивизионе Бразилии и чемпионате штата Байяно. В прошлом сезоне он сыграл в 59 матчах и забил 11 голов. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.