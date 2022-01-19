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Ярославский: Я не ощущаю себя на олимпе и прогнозов делать не хочу

Первая лига
(1 голосов)

Президент Металлиста не заглядывает вперед

Ярославский: Я не ощущаю себя на олимпе и прогнозов делать не хочу

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал лидирующую позицию своего клуба в чемпионате Первой лиги.

- "Металлист" очень мощно прошел первую часть чемпионата Первой лиги. Вселяет ли это надежду, что команда так же закончит чемпионат?

- Я никогда не загадываю. Просто надо работать на результат. Основное - это кропотливый, педантичный труд. Результат придет, если ты трудишься.

- 11 очков отрыва от "Кривбасса" по результатам первого круга. Как вы себя ощущаете на олимпе?

- Никакого олимпа нет. Я всегда говорю: счет на табло и финальный свисток - вот это олимп. Если в первом тайме ты выигрываешь 4:0 или 5:0, то не факт, что при финальном свистке ты будешь иметь тот же результат. Может оказаться 5:6. Пока не свиснет финальный свисток Первой лиги, я никаких прогнозов делать не хочу.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
19.01.2022 в 16:25
В школе не научили, что "Олимп" пишется с большой буквы как при имени собственном, так и в переносном смысле написания?
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