Ярославский: Я не ощущаю себя на олимпе и прогнозов делать не хочу

Президент " Металлиста " Александр Ярославский прокомментировал лидирующую позицию своего клуба в чемпионате Первой лиги.

- "Металлист" очень мощно прошел первую часть чемпионата Первой лиги. Вселяет ли это надежду, что команда так же закончит чемпионат?

- Я никогда не загадываю. Просто надо работать на результат. Основное - это кропотливый, педантичный труд. Результат придет, если ты трудишься.

- 11 очков отрыва от "Кривбасса" по результатам первого круга. Как вы себя ощущаете на олимпе?

- Никакого олимпа нет. Я всегда говорю: счет на табло и финальный свисток - вот это олимп. Если в первом тайме ты выигрываешь 4:0 или 5:0, то не факт, что при финальном свистке ты будешь иметь тот же результат. Может оказаться 5:6. Пока не свиснет финальный свисток Первой лиги, я никаких прогнозов делать не хочу.