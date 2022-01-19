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Ярославский: Я не ощущаю себя на олимпе и прогнозов делать не хочу
Президент Металлиста не заглядывает вперед
Президент "
- "Металлист" очень мощно прошел первую часть чемпионата Первой лиги. Вселяет ли это надежду, что команда так же закончит чемпионат?
- Я никогда не загадываю. Просто надо работать на результат. Основное - это кропотливый, педантичный труд. Результат придет, если ты трудишься.
- 11 очков отрыва от "Кривбасса" по результатам первого круга. Как вы себя ощущаете на олимпе?
- Никакого олимпа нет. Я всегда говорю: счет на табло и финальный свисток - вот это олимп. Если в первом тайме ты выигрываешь 4:0 или 5:0, то не факт, что при финальном свистке ты будешь иметь тот же результат. Может оказаться 5:6. Пока не свиснет финальный свисток Первой лиги, я никаких прогнозов делать не хочу.
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