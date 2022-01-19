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Бабич: Более 1 кг лишнего веса в Кривбассе штрафуются, о чем футболисты знают
А вот до 1 кг лишнего веса в отпуске игроки могут себе позволить
instagram.com/fckryvbas
Главный тренер "
– Первый зимний сбор "Кривбасс" проведет в Кривом Роге. Не помешает ли погода планам команды?
– Не впервые в своей практике буду проводить первый зимний сбор в Украине. Для этого у нас есть все необходимые условия. Мы уже проработали план действий: тренировки как в манеже, так и на открытом воздухе, в фитнес-центре. В целом, думаю, план на первый сбор, несмотря на некоторые корректировки, мы выполним процентов на 90. Основная цель первого сбора – заложить фундамент подготовки. А вот у Турции уже будет больше работы с мячом, больше матчей.
- Продолжается ли работа над усилением команды?
– Да, в ближайшее время мы сообщим конкретную информацию. Сейчас рассматриваем кандидатуры. Не хотим, чтобы пришло 5-6 новичков. Будет точечное усиление. Чтобы новички успели влиться в коллектив, а нам, тренерам, было легче донести до них наше видение футбола.
– Как и кто контролирует питание футболистов во время отпуска?
– За питание игроков отвечают как работники нашего кафе на Академии, так и клубный врач. Скорее всего, в клубе появится еще и диетолог, который будет отвечать за спортивное питание. Что касается питания в отпуске, то все наши ребята – профессионалы.
После отпуска у нас есть обязательное взвешивание. Да, понимаем, что во время каникул необходимо хорошо отдохнуть, но и запускать себя нельзя. Поэтому 1 кг лишнего веса у нас никак не штрафуется, а вот более 1 кг – штрафные санкции, о которых футболисты знают.
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