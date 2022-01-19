  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Марлос - классный игрок" - Ярославский прокомментировал слухи о возможном возвращении хавбека
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Марлос - классный игрок" - Ярославский прокомментировал слухи о возможном возвращении хавбека

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Пока что речь о подписании Марлоса не идет

"Марлос - классный игрок" - Ярославский прокомментировал слухи о возможном возвращении хавбека

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский высказался о возможном возвращении в харьковский клуб Марлоса, который зимой покинул донецкий "Шахтер" и пока что находится без клуба.

— Трансферной политикой занимается Евгений Красников, я ее оплачиваю. Да, мы с ним советуемся. Если он кого-то находит, мы обсуждаем с ним это ночами и днями. Сколько надо, столько и обсуждаем по времени. Но по вопросу приобретения Марлоса он ко мне не обращался. Значит такого вопроса не возникало.

— То есть вы не можете вмешаться и сказать: "Хочу, чтобы Марлос у меня играл"?

— Послушайте, мы ведь с ним не первый день знакомы. Вы представляете, сколько мы прошли, сколько съели пудов соли? Мы уже чувствуем друг друга на молекулярном уровне в плане того, кому чем заниматься. Поэтому зачем мне заниматься тем, чем занимается он, а ему заниматься тем, чем занимаюсь я? Когда начинаются подмены вида или рода деятельности, тогда успеха точно не будет.

— Это еще и момент большого доверия...

— Так ведь сколько лет работаем. Марлос — классный игрок. У нас он сидел в запасе. Состав был такой, что Марлос не попадал в состав. На его позиции Соса играл. Повторюсь, Марлос — классный игрок, и я очень доволен, что Женя Красников нашел такого игрока, который и "Металлисту" принес радость и успех, и "Шахтеру". Это же хорошо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Ярославский Марлос Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Металлист

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Камонплей
19.01.2022 в 20:16
як же ви набридли кожен висєр свого хазяїна смакувати. вже кілька днів 80% вмісту ярославський говорить. людисько ані футболіст, ані тренер. я гадав шо після новин про інсташльондр та обсмоктування скандалів кармільца нічого бридкішого не буде, але ви дуже намагаєтесь.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...