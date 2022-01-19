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"Марлос - классный игрок" - Ярославский прокомментировал слухи о возможном возвращении хавбека
Пока что речь о подписании Марлоса не идет
Президент "
— Трансферной политикой занимается Евгений Красников, я ее оплачиваю. Да, мы с ним советуемся. Если он кого-то находит, мы обсуждаем с ним это ночами и днями. Сколько надо, столько и обсуждаем по времени. Но по вопросу приобретения Марлоса он ко мне не обращался. Значит такого вопроса не возникало.
— То есть вы не можете вмешаться и сказать: "Хочу, чтобы Марлос у меня играл"?
— Послушайте, мы ведь с ним не первый день знакомы. Вы представляете, сколько мы прошли, сколько съели пудов соли? Мы уже чувствуем друг друга на молекулярном уровне в плане того, кому чем заниматься. Поэтому зачем мне заниматься тем, чем занимается он, а ему заниматься тем, чем занимаюсь я? Когда начинаются подмены вида или рода деятельности, тогда успеха точно не будет.
— Это еще и момент большого доверия...
— Так ведь сколько лет работаем. Марлос — классный игрок. У нас он сидел в запасе. Состав был такой, что Марлос не попадал в состав. На его позиции Соса играл. Повторюсь, Марлос — классный игрок, и я очень доволен, что Женя Красников нашел такого игрока, который и "Металлисту" принес радость и успех, и "Шахтеру". Это же хорошо.
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