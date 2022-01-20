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Полесье - Актобе: смотреть онлайн, видеотрансляция
Хороший оппонент для команды Калитвинцева
Фото: ФК Полесье / Автор неизвестен
Контрольный матч, 20.01.2022
"Полесье" 16:00 "Актобе"
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