Ярославский: Футбол должен быть вне политики. Как только начинают смешивать — нет ни футбола, ни политики

Президент " Металлиста " Александр Ярославский высказал свое видение нынешнего положения дел в украинском футболе.

— Вы же посмотрите, с восстановлением, или же возрождением "Металлиста", сегодня какая началась гонка вооружений. Посмотрите, "Шахтер" какие трансферы делает. Это же понятно, что будет борьба.

— Боятся вас?

— Нет, вопрос не в том, что боятся. Вопрос в том, что у людей, допустим, у Рината Леонидовича, появилась мотивация сделать клуб сильнее, потому что сегодня это необходимо. Допустим, тот же "Металлист" с таким составом железно будет бороться за место под солнцем. Буткевич, надеюсь, выйдет. Дай бог, в этом сезоне догонит верхнюю часть таблицы, но в следующем — железно должен выходить, очень амбициозный проект. "Днепр-1", посмотрите. Я же думаю, какой-то ангел-хранитель там участвует каким-то душевным вниманием в этом проекте. (Смеется.)

— Как минимум, деньгами, помогает.

— Ну, ангел железобетонный там есть. Не будем раскрывать все карты, но дай бог здоровья этому ангелу, чтобы он этот проект сделал, чтобы был такой "Днепр", с которым играл "Металлист". Вот вам уже пожалуется. Я думаю, "Заря" подтянется. "Черноморец" — какие-то разговоры идут, что там меняется ситуация.

— Владельцы...

— Ну, какие-то движения идут. Важно, чтобы все эти движения были направлены на развитие футбола. Чтобы не было подменой каких-то там политических проектов. Футбол должен быть вне политики. Как только начинают эти понятия смешивать — нет ни футбола, ни политики.

— То есть вы уже видите, что мы, украинский футбол, оттолкнулись от дна и начали подъем?

— Ну, конечно. Когда там собираются какие-то большие начальники и говорят "мы привели большой футбол", а оно как было разрухой, так и осталось. А когда начинаются трансферы — по 15 миллионов, по 17, то это и есть основной показатель того, что есть большой футбол, пусть даже он будет большой в украинских размерах. Во всяком случае отличный от того, что был до этого. Дай бог, чтобы мы приблизились к уровню 2005–2013 годов. Вы же помните, какой тогда был чемпионат — ты не мог приехать, допустим, в Полтаву и на 100% знать, что ты выиграешь. Также ты не мог приехать в Одессу, во Львов и ноги оттуда увезти легко и просто. Поэтому и ходили зрители. Вы же посмотрите: сегодня посещаемость "Металлиста" в среднем 32–33 тысячи, даже 34–35, и это "Металлист" играет в Первой лиге. Сегодня средняя посещаемость УПЛ — 3100. Матчи "Металлиста" посещает в 11 раз больше человек, чем матчи УПЛ.