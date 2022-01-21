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Курс на Металлист? Хавбек Флуминенсе попрощался с бразильскими болельщиками

Первая лига
(1 голосов)

Эквадорец может перебраться в Украину

Курс на Металлист? Хавбек Флуминенсе попрощался с бразильскими болельщиками

Фото: Reprodução

Новина українською

Полузащитник "Флуминенсе" Хуан Касарес договорился о досрочном расторжении контракта с клубом. Его договор действовал до конца 2022 года.

В социальных сетях он попрощался с болельщиками, вспомнив клубы, через которые он прошел в "Бразилии". Кроме "трёхцветных", он выступал за "Коринтианс" и "Атлетико Минейро".

Ранее сообщалось, что 29-летний эквадорец станет игроком харьковского "Металлиста".

В нынешнем сезоне Хуан провел 21 матч в чемпионате Бразилии, забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи. Немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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В статье: Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Металлист (Харьков) Хуан Касарес
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