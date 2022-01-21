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Нападающий Полесья: Первая игра на сборах нам удалась
Филипп Будковский высказался после первой игры на сборах
Фото: ФК Полесье
Нападающий "Полесья" Филип Будковский поделился впечатлениями после товарищеской игры против казахстанского "Актобе" (2:1) на учебно-тренировочных сборах в Турции.
- Все хорошо, начали сбор с победы.
- Вам наверное приятно не только выигрывать, но и забивать?
- Конечно, голы - это самое главное. Хорошо, что я забил. Нам есть над чем работать дальше. Приложим все усилия, чтобы все игры проводить настолько успешно, — сказал Будковский.
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Источник:Футбол NEWS
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