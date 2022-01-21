Нападающий Полесья: Первая игра на сборах нам удалась

Нападающий "Полесья" Филип Будковский поделился впечатлениями после товарищеской игры против казахстанского "Актобе" (2:1) на учебно-тренировочных сборах в Турции.

- Все хорошо, начали сбор с победы.

- Вам наверное приятно не только выигрывать, но и забивать?

- Конечно, голы - это самое главное. Хорошо, что я забил. Нам есть над чем работать дальше. Приложим все усилия, чтобы все игры проводить настолько успешно, — сказал Будковский.