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Нападающий Полесья: Первая игра на сборах нам удалась

Первая лига
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Филипп Будковский высказался после первой игры на сборах

Нападающий Полесья: Первая игра на сборах нам удалась

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Нападающий "Полесья" Филип Будковский поделился впечатлениями после товарищеской игры против казахстанского "Актобе" (2:1) на учебно-тренировочных сборах в Турции.

- Все хорошо, начали сбор с победы.

- Вам наверное приятно не только выигрывать, но и забивать?

- Конечно, голы - это самое главное. Хорошо, что я забил. Нам есть над чем работать дальше. Приложим все усилия, чтобы все игры проводить настолько успешно, — сказал Будковский.

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В статье: Филипп Будковский Актобе Полесье (Житомир)
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Источник:
Футбол NEWS

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