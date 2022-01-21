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Экс-капитан ВПК-Агро отправится на сбор с Оболонью

Первая лига
(1 голосов)

В конце прошлого года футболист стал свободным агентом

Экс-капитан ВПК-Агро отправится на сбор с Оболонью

Фото: fc-vpkagro.com.ua

Новина українською

Центральный защитник Сергей Палюх, отказавшийся подписывать новый контракт с "ВПК-Агро", попробует проявить себя на тренировочном сборе "Оболони".

Опытный футболист в конце декабря получил статус свободного агента.

20 и 21 января у "пивоваров" запланирован медосмотр, а 24 января игроки начнут непосредственную подготовку к весенней части чемпионата. На первом сборе, который пройдет в Киеве и продлится до 8 февраля, "Оболонь" проведет четыре контрольных матча.

26-летний Палюх в нынешнем сезоне Первой лиги провел 15 матчей, заработав 5 желтых и 1 красную карточки. Также на его счету 3 игры и 1 предупреждение в Кубке Украины.

"Оболонь" занимает 4-е место в Первой лиге, "ВПК-Агро" — на 14-й позиции.

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В статье: Оболонь (Киев) Сергей Палюх ВПК-Агро (Шевченковка)
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Комментарии (2)
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zafo83
21.01.2022 в 13:40
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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armik (Киев)
21.01.2022 в 12:47
Шило на мыло.
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