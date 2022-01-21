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Экс-капитан ВПК-Агро отправится на сбор с Оболонью
В конце прошлого года футболист стал свободным агентом
Фото: fc-vpkagro.com.ua
Центральный защитник Сергей Палюх, отказавшийся подписывать новый контракт с "ВПК-Агро", попробует проявить себя на тренировочном сборе "Оболони".
Опытный футболист в конце декабря получил статус свободного агента.
20 и 21 января у "пивоваров" запланирован медосмотр, а 24 января игроки начнут непосредственную подготовку к весенней части чемпионата. На первом сборе, который пройдет в Киеве и продлится до 8 февраля, "Оболонь" проведет четыре контрольных матча.
26-летний Палюх в нынешнем сезоне Первой лиги провел 15 матчей, заработав 5 желтых и 1 красную карточки. Также на его счету 3 игры и 1 предупреждение в Кубке Украины.
"Оболонь" занимает 4-е место в Первой лиге, "ВПК-Агро" — на 14-й позиции.
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