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Металлисту не удалось договориться с Виторией о трансфере бразильца
"Желто-синие" предлагали за игрока 1,3 млн евро
Фото: E.C.Vitória /Автор - Victor Ferreira
"Металлист" не сумел договориться с "Виторией" по трансферу бразильского нападающего Давида.
По информации источника, харьковчане предлагали за 22-летнего форварда около 1,3 миллиона евро, разбив сумму на два платежа: первый сделать в этом месяце, а второй - в 2023 году.
Бразильский клуб такой вариант не одобрил, и переговоры между сторонами завершились. "Желто-синие" предлагали выплатить вторую часть суммы в июне, но также получили отказ.
Давид является воспитанником "Витории", которая выступает во втором дивизионе Бразилии и чемпионате штата Байяно. В прошлом сезоне он сыграл в 59 матчах и забил 11 голов. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.
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