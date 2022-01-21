Металлисту не удалось договориться с Виторией о трансфере бразильца

"Металлист" не сумел договориться с "Виторией" по трансферу бразильского нападающего Давида.

По информации источника, харьковчане предлагали за 22-летнего форварда около 1,3 миллиона евро, разбив сумму на два платежа: первый сделать в этом месяце, а второй - в 2023 году.

Бразильский клуб такой вариант не одобрил, и переговоры между сторонами завершились. "Желто-синие" предлагали выплатить вторую часть суммы в июне, но также получили отказ.

Давид является воспитанником "Витории", которая выступает во втором дивизионе Бразилии и чемпионате штата Байяно. В прошлом сезоне он сыграл в 59 матчах и забил 11 голов. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.