Ярославский: На базе в Высоком нас нет

Президент " Металлиста " Александр Ярославский высказался о базе в Высокогм.

— Базу в Высоком вы до сих пор делите с "Металлистом 1925"?

— Мы ничего ни с кем не делим. У нас сейчас есть место, где тренироваться, плюс есть поля Академии футбола, который принадлежат по инвестиционному договору мне. Я не знаю, в каком состоянии база, кто ей занимается. Мы там не располагаемся. И я уже говорил, что, насколько я знаю, вся инфраструктура "Металлиста" должна была отойти городу. Потому что она состояла из двух частей: спецконфискованная у Курченко часть (база, здание Академии футбола и три подтрибунных помещения стадиона) и сам стадион "Металлист", который областной совет передал городу. Город занимается проработкой, просчетом той части, которая городу уже принадлежит. Лучше задать эти вопросы Игорю Терехову, потому что это его зона ответственности. Мы четко разделили, кто чем занимается.

— А хотели бы вы полноценно вернуться на эту базу?

— Конечно же! Я ее строил. Вы поймите, в 2005 году, когда я туда пришел, там крысы бегали, мы от них палками отбивались. Там было все развалено. Каждый сантиметр я построил все своими руками. Вспомните эту базу — стояла какая-то скошенная кибитка и с лопатками ходили в лес в туалет. Инфраструктуры не было вообще.

— Получается, что вы построили базу, а на ней тренируется другой клуб. Сколько эта история может продолжаться?

— С моей стороны, возможно, это будет некорректно. Одно дело, когда я построил, и она мне принадлежала. Морально я считаю, что имею к этому какое-то отношение. Наверное, я и могу так считать, потому что я строил. А юридически она сегодня, скажем так, в воздухе.

— Болит душа?

— Болит или не болит — это моральные аспекты. Я люблю четкость, ясность и определенность. Как только оно решится юридически, я готов даже помогать там финансово, как это было со стадионом. Вы же помните, что тут творилось? За 10 лет уничтожили все, что только можно было. Мы восстановили. Я потратил деньги не на свою собственность. И даже если они мне никогда не вернутся, пусть будет подарок харьковчанам. Мы не вороны, мы по 300 лет жить не будем. Но я хочу отмерянные мне годы прожить в кайфе и комфорте. Я не хочу видеть стадион таким, каким он был. Когда я пришел сюда и увидел, во что его превратили, я чуть разрыв сердца не получил. Не хочу так. И база убитая вся. Уверен, что никто ей не занимается. И здание Академии стоит убитое внутри. И это продолжается дальше, ведь никто им не занимается, никто не финансирует. Пусть сегодня это государственная или городская собственность, но она ведь приходит в негодность. Те же морозы убивают систему отопления.

— Не так давно был сюжет, в котором говорилось, что "Металлист" и "Металлист 1925" довольно мирно делят базу...

— Нас нет на этой базе. Я не знаю, кто там. После того как продал клуб Курченко, я все эти 8 лет объезжал базу десятой дорогой, лишь бы не видеть этого всего. Поэтому пока база в непонятном состоянии, я туда даже не езжу. Как только что-то решится и я пойму, что могу чем-то помочь — я помогу восстановить.