Форвард Витории Давид пошел на конфликт с руководством, после того как клуб отклонил предложение Металлиста

Нападающий бразильской "Витории" Давид, которым интересуется "Металлист" , пропустил тренировку команды.

По словам агента игрока Андре Кюри, это связано с тем, что совет директоров клуба не соблюдает предполагаемое соглашение о передаче 10% экономических прав спортсмена.

Проблема возникла после того, как совет директоров "Витории" отклонил предложение "Металлиста" по игроку, клуб хотел сохранить 20% от будущей продажи.