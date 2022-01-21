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Форвард Витории Давид пошел на конфликт с руководством, после того как клуб отклонил предложение Металлиста

Первая лига
(1 голосов)

Футболист отказывается тренироваться

Форвард Витории Давид пошел на конфликт с руководством, после того как клуб отклонил предложение Металлиста

Фото: EC Vitória/ Автор - Letícia Martins

Новина українською

Нападающий бразильской "Витории" Давид, которым интересуется "Металлист", пропустил тренировку команды.

По словам агента игрока Андре Кюри, это связано с тем, что совет директоров клуба не соблюдает предполагаемое соглашение о передаче 10% экономических прав спортсмена.

Проблема возникла после того, как совет директоров "Витории" отклонил предложение "Металлиста" по игроку, клуб хотел сохранить 20% от будущей продажи.

"Вчера игрок уведомил клуб и хочет получить свои 10%. Мы можем доказать это с помощью аудиозаписи, электронных писем и показаний менеджера "Витории".

Игрок не будет тренироваться, пока не разрешится эта ситуация. Если "Витория" будет стоять на своем, он обратится в суд с требованием о разрыве контракта, поскольку клуб не выполняет соглашение с ним.

Что касается трансферного предложения, то это почти 8 миллионов реалов (1,3 млн евро). Клуб бразильской Серии C никогда не продавал игрока старше 20 лет за такую ​​сумму. Пусть руководство попробует найти более серьезное предложение. Игрок хочет уйти, у него больше нет сил оставаться", — сказал агент.

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В статье: Витория (Бразилия) Давид Металлист (Харьков)
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Источник:
Bahia Notícias

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2022 в 19:19
тайсон-2?
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