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Форвард Витории Давид пошел на конфликт с руководством, после того как клуб отклонил предложение Металлиста
Футболист отказывается тренироваться
Фото: EC Vitória/ Автор - Letícia Martins
Нападающий бразильской "Витории" Давид,
По словам агента игрока Андре Кюри, это связано с тем, что совет директоров клуба не соблюдает предполагаемое соглашение о передаче 10% экономических прав спортсмена.
Проблема возникла после того, как совет директоров "Витории" отклонил предложение "Металлиста" по игроку, клуб хотел сохранить 20% от будущей продажи.
"Вчера игрок уведомил клуб и хочет получить свои 10%. Мы можем доказать это с помощью аудиозаписи, электронных писем и показаний менеджера "Витории".
Игрок не будет тренироваться, пока не разрешится эта ситуация. Если "Витория" будет стоять на своем, он обратится в суд с требованием о разрыве контракта, поскольку клуб не выполняет соглашение с ним.
Что касается трансферного предложения, то это почти 8 миллионов реалов (1,3 млн евро). Клуб бразильской Серии C никогда не продавал игрока старше 20 лет за такую сумму. Пусть руководство попробует найти более серьезное предложение. Игрок хочет уйти, у него больше нет сил оставаться", — сказал агент.
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