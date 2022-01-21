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Металлист представил хавбека сборной Эквадора Касареса

Первая лига
(1 голосов)

Очередной игрок из Латинской Америки в Харькове

Металлист представил хавбека сборной Эквадора Касареса

metalist.ua

Новина українською

Эквадорский полузащитник Хуан Рамон Касарес Севильяно подписал контракт с "Металлистом".

Условия соглашения харьковский клуб не сообщает.

Ранее сообщалось о том, что хавбек договорился с "Флуминенсе" о досрочном расторжении контракта, после чего футболист подпишет контракт с харьковчанами на правах свободного агента.

В "Металлисте" новичок будет выступать под номером 36.

29-летний футболист, в активе которого 22 матча и 1 гол за сборную Эквадора, на родине выступал за такие клубы, как "Норте Америка", "Индепендьенте" и "Барселона" (Гуаякиль).

Также Касарес играл за аргентинские "Ривер Плейт" и "Банфилд", а последние шесть сезонов провел в бразильской Серии, А, где защищал цвета "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и "Флуминенсе".

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В статье: Металлист (Харьков) Хуан Касарес
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Источник:
Металлист

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