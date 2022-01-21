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Касарес: Сразу согласился на переход в Металлист - Ярославского хорошо знают в Бразилии

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Еще один новичок харьковского клуба

Касарес: Сразу согласился на переход в Металлист - Ярославского хорошо знают в Бразилии

metalist.ua

Новина українською

Новичок "Металлиста", хавбек сборной Эквадора Хуан Касерес поделился впечатлениями после подписания контракта с клубом.

— Хуан, добро пожаловать в "Металлист"! Расскажи, как у тебя возник вариант с переходом.

— Я находился на отдыхе, у меня был действующий контракт с "Флуминенсе". Мне позвонил мой агент и сказал, что есть вариант перехода в "Металлист". Я не стал раздумывать, сразу согласился. Это очень интересный проект, клуб, у которого есть амбиции. Поэтому надеюсь, у меня здесь все получится.

— Как тебя встретили в "Металлисте"?

— Очень тепло встретили, все на высшем уровне. У меня был разговор с вице-президентом "Металлиста" Евгением Красниковым. Он рассказал о клубе, о его серьезных амбициях, об огромном интересе и внимании к проекту со стороны президента Александра Ярославского, которого хорошо знают в Бразилии. Могу вам сказать, я впечатлен. Сейчас достаточно времени, чтобы подготовиться к сезону. Я присоединюсь к команде, и, надеюсь, в ближайшее время мы реализуем задуманные планы.

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В статье: Металлист (Харьков) Хуан Касарес
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Источник:
Металлист

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Комментарии (2)
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Юра с Амура (Дніпро)
21.01.2022 в 22:55
Кто же в Бразилии не знает старика Ярославского!?
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+1
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
21.01.2022 в 22:45
Шикарный малый,дай Бог заиграть,Что себе Суркис думает? думает на доморощенных поленьях выехать,а фиг получится
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+2
-1


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