Касарес: Сразу согласился на переход в Металлист - Ярославского хорошо знают в Бразилии

Новичок "Металлиста", хавбек сборной Эквадора Хуан Касерес поделился впечатлениями после подписания контракта с клубом.

— Хуан, добро пожаловать в "Металлист"! Расскажи, как у тебя возник вариант с переходом.

— Я находился на отдыхе, у меня был действующий контракт с "Флуминенсе". Мне позвонил мой агент и сказал, что есть вариант перехода в "Металлист". Я не стал раздумывать, сразу согласился. Это очень интересный проект, клуб, у которого есть амбиции. Поэтому надеюсь, у меня здесь все получится.

— Как тебя встретили в "Металлисте"?

— Очень тепло встретили, все на высшем уровне. У меня был разговор с вице-президентом "Металлиста" Евгением Красниковым. Он рассказал о клубе, о его серьезных амбициях, об огромном интересе и внимании к проекту со стороны президента Александра Ярославского, которого хорошо знают в Бразилии. Могу вам сказать, я впечатлен. Сейчас достаточно времени, чтобы подготовиться к сезону. Я присоединюсь к команде, и, надеюсь, в ближайшее время мы реализуем задуманные планы.