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Касарес: Сразу согласился на переход в Металлист - Ярославского хорошо знают в Бразилии
Еще один новичок харьковского клуба
metalist.ua
Новичок "Металлиста", хавбек сборной Эквадора Хуан Касерес поделился впечатлениями после
— Хуан, добро пожаловать в "Металлист"! Расскажи, как у тебя возник вариант с переходом.
— Я находился на отдыхе, у меня был действующий контракт с "Флуминенсе". Мне позвонил мой агент и сказал, что есть вариант перехода в "Металлист". Я не стал раздумывать, сразу согласился. Это очень интересный проект, клуб, у которого есть амбиции. Поэтому надеюсь, у меня здесь все получится.
— Как тебя встретили в "Металлисте"?
— Очень тепло встретили, все на высшем уровне. У меня был разговор с вице-президентом "Металлиста" Евгением Красниковым. Он рассказал о клубе, о его серьезных амбициях, об огромном интересе и внимании к проекту со стороны президента Александра Ярославского, которого хорошо знают в Бразилии. Могу вам сказать, я впечатлен. Сейчас достаточно времени, чтобы подготовиться к сезону. Я присоединюсь к команде, и, надеюсь, в ближайшее время мы реализуем задуманные планы.
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