Металлист закрыл сделку по трансферу украинского вратаря из Первой лиги

" Металлист " выкупил у "Олимпика" права на голкипера Владислава Рыбака. В ближайшее время футболист отправится в Анталью, где присоединится к своей новой команде на тренировочном сборе.

20-летний Рыбак — воспитанник уманского футбола. На профессиональном уровне играл за юниорскую и молодежную команды "Зари". Летом прошлого года проходил просмотр в "ВПК-Агро", но в итоге начал сезон в составе "Олимпика". В его составе вратарь провел 10 матчей в Первой лиге и 2 поединка в Кубке Украины.

Напомним, что "Металлист" — лидер Первой лиги, "Олимпик" занимает 11-е место.