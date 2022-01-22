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Металлист закрыл сделку по трансферу украинского вратаря из Первой лиги
Не только легионеры
olimpik.com.ua
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20-летний Рыбак — воспитанник уманского футбола. На профессиональном уровне играл за юниорскую и молодежную команды "Зари". Летом прошлого года проходил просмотр в "ВПК-Агро", но в итоге начал сезон в составе "Олимпика". В его составе вратарь провел 10 матчей в Первой лиге и 2 поединка в Кубке Украины.
Напомним, что "Металлист" — лидер Первой лиги, "Олимпик" занимает 11-е место.
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