  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист закрыл сделку по трансферу украинского вратаря из Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист закрыл сделку по трансферу украинского вратаря из Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Не только легионеры

Металлист закрыл сделку по трансферу украинского вратаря из Первой лиги

olimpik.com.ua

Новина українською

"Металлист" выкупил у "Олимпика" права на голкипера Владислава Рыбака. В ближайшее время футболист отправится в Анталью, где присоединится к своей новой команде на тренировочном сборе.

20-летний Рыбак — воспитанник уманского футбола. На профессиональном уровне играл за юниорскую и молодежную команды "Зари". Летом прошлого года проходил просмотр в "ВПК-Агро", но в итоге начал сезон в составе "Олимпика". В его составе вратарь провел 10 матчей в Первой лиге и 2 поединка в Кубке Украины.

Напомним, что "Металлист" — лидер Первой лиги, "Олимпик" занимает 11-е место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Металлист (Харьков) Владислав Рыбак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...