Металлист разгромил болгарскую Славию

В стартовом поединке 2022 года харьковский "Металлист" встречался с пятой командой Первой лиги Болгарии (аналог УПЛ). Для "Славии" из города Софии это был уже третий контрольный матч на сборах. Игра проходила в городе Сиде на футбольном поле Hane Hotels Football Center.

Шанс проявить себя получил 21-летний голкипер Никита Федотов, который сейчас находится на просмотре в "Металлисте". С сентября 2020 года он играл в клубе четвертого испанского дивизиона "Монтихо".

В первой половине встречи запомнился только один епизод, который случился в начале матча. Одна из первых атак "Металлиста" завершилась голом. Отличился Евгений Подлепенец - 1:0. К сожалению, забитый мяч зрители не увидели из-за проблемы с трансляцией.

Уже на первой минуте второго тайма подопечные Кучера снова отличились. После прострела с правого фланга в одно касание пробил Рязанцев - 2:0. Украинцы не сбавляли обороты и забили третий мяч. Демченко через себя пробил в перекладину, а Мизюк оказался первым на добивании и расстрелял ворота - 3:0. Игроки "Славии" пережили настоящий шок. Они не ожидали, что соперник после перерыва выйдет с таким настроем.

Через несколько минут лидер Первой лиги забил четвертый гол. Подлепенец подал, а Мурза головой отправил мяч в ворота - 4:0. Дебютное результативное действие для новичка "Металлиста". Болгары не были готовыми к такой быстрой и агрессивной игре украинцев. У пятой команды чемпионата Болгарии вообще ничего не получалось в атаке.

Подопечные Кучера играли в свое удовольствие и довели счёт до разгромного. После прострела Мурзы отличился Сарапий - 5:0. Высокий прессинг в исполнении игроков "Металлиста" очень хорошо работал после перерыва. Приятно было смотреть за выходом из защиты в атаку через короткий пас.

В итоге, разгромная победа "Металлиста" - 5:0.

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Славия" (София, Болгария) 5:0

Голы: Подлепенец (2), Рязанцев (46), Мизюк (53), Мурза (55), Сарапий (78)

"Металлист" (первый тайм): Федотов, Маилтон, Мизюк, Федорив, Горбунов, Танковский, Ралюченко, Подлепенец, Шамич, Пейшото, Риаскос.

"Металлист" (второй тайм): Федотов, Танчик, Мизюк (Цвиренко), Порох, Романюк, Демченко, Сарапий, Подлепенец (Красников), Мурза, Харрис, Рязанцев.