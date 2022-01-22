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Кучер: Конкуренция очень помогает нашему футболу развиваться
Главное, чтобы было много команд высокого уровня
uafc.org.ua
Главный тренер харьковского "Металлиста" прокомментировал предстоящий турнир Winter Cup и рассмотрел одного из соперников:
“Winter Cup 2022 - это большой опыт для нас. Хочется посмотреть, как мы будем выглядеть на фоне команд Премьер-лиги. В любой игре футболисту хочется побеждать. Даже если он играет в тенис или на пляже в волейбол - все равно хочется побеждать.
Так же с турниром Winter Cup 2022. Хоть он и товарищеский, но побеждать хочется всегда. Матчи будут проходить на фоне усталости, ведь в это время запланированы двухразовые тренировки.
Игра с “Полесьем” на Winter Cup 2022? Это хороший спарринг. В первом круге команда была достаточно хорошая. Видно было, что у тренера не было достаточно времени, чтобы подготовить ее. В принципе, все игроки Премьер-лиги были.
Конкуренция очень помогает. Когда есть много команд высокого уровня, то за счет этих игр мы будем расти, и наш футбол будет развиваться, и футболисты будут стремиться”, - сказал Кучер.
Напомним, что турнир Winter Cup пройдет с 3 по 12 февраля.
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