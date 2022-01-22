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Кучер: Конкуренция очень помогает нашему футболу развиваться

Первая лига
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Главное, чтобы было много команд высокого уровня

Кучер: Конкуренция очень помогает нашему футболу развиваться

uafc.org.ua

Новина українською

Главный тренер харьковского "Металлиста" прокомментировал предстоящий турнир Winter Cup и рассмотрел одного из соперников:

“Winter Cup 2022 - это большой опыт для нас. Хочется посмотреть, как мы будем выглядеть на фоне команд Премьер-лиги. В любой игре футболисту хочется побеждать. Даже если он играет в тенис или на пляже в волейбол - все равно хочется побеждать.

Так же с турниром Winter Cup 2022. Хоть он и товарищеский, но побеждать хочется всегда. Матчи будут проходить на фоне усталости, ведь в это время запланированы двухразовые тренировки.

Игра с “Полесьем” на Winter Cup 2022? Это хороший спарринг. В первом круге команда была достаточно хорошая. Видно было, что у тренера не было достаточно времени, чтобы подготовить ее. В принципе, все игроки Премьер-лиги были.

Конкуренция очень помогает. Когда есть много команд высокого уровня, то за счет этих игр мы будем расти, и наш футбол будет развиваться, и футболисты будут стремиться”, - сказал Кучер.

Напомним, что турнир Winter Cup пройдет с 3 по 12 февраля.

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В статье: Александр Кучер Полесье (Житомир) Металлист (Харьков)
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Источник:
Футбол1/2/3

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