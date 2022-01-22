  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Герой футбольного дня. Новичок Металлиста Хуан Рамос Касарес
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герой футбольного дня. Новичок Металлиста Хуан Рамос Касарес

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

По характеристикам он похож на Джулиано

Герой футбольного дня. Новичок Металлиста Хуан Рамос Касарес

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Клуб Александра Ярославского во время текущего трансферного окна осуществил уже три подписания иностранных игроков. Называть новичков "ноунеймами" язык не вернется. Херонимо Поблете имеет в послужном списке более 25 матчей в топ-чемпионате (Лига 1), о Паулиньо Бойя говорит цена трансфера – 1,6 млн. евро. Хуан Рамос Касарес – игрок сборной Эквадора. Для первой лиги Украины это очень круто.

Последний трансфер настораживает и удивляет одновременно. Настораживает, потому что на протяжении карьеры Касарес сменил уже более семи команд, удивляет – ведь это заметный футболист на латиноамериканском рынке. Три года назад он стоил шесть миллионов евро по "трансфермаркту" (а фактическая его цена была еще выше), проводил сезоны с 25-ю результативными действиями (например, сезон 2018/19: 12 голов + 13 голевых передач). Нельзя сказать, что он существенно деградировал с тех пор, но сдал позиции – это факт. Однако в "Металлисте" уже есть Фаррес Балули, которого вообще едва не вычеркнули из профессионалов на родине. А в Харькове француз успешно перезагрузил карьеру. Для Касареса переезд на другой континент и подавно может стать поворотной точкой в ​​профессиональном развитии.

Герой футбольного дня. Новичок Металлиста Хуан Рамос Касарес - изображение 1

Фото - ФК "Металлист"

Его не назовешь разносторонним игроком. Но Касарес отлично выполняет те функции, которые отведены ему по профилю. То есть это футболист для конкретной позиции и под конкретные задачи. Аналитики характеризуют его как игрока, который комфортно чувствует себя с мячом в ногах и способен разумно распорядиться снарядом на ограниченном пространстве. Умно выбирает позиции без мяча и комфортнее всего чувствует себя в игре с большим количеством коротких передач. Очень часто не сам разгоняет атаки, а поддерживает наступление резкими подключениями из глубины. Отлично видит поле, может отдать скрытую острую передачу. При защитной работе – цепкий.

На "скрытых острых передачах" стоит остановиться поподробнее. У Касареса просто гроссмейстерские показатели в недалеком прошлом. В сезоне 2016/17 он отдал 72 ключевые передачи, в сезоне 2017/18 – 75, 2018/19 – 88 (!). Здесь речь не только об ассистах. Это все передачи, направленные в сторону ворот соперника и создающие обострение в процессе наступления. Касарес – мастер "тонкой" игры.

Начиная с 2014-го года, он провел только один сезон (2020/21), когда средний показатель точности его передач был меньше "80". Основная позиция Касареса – в центре поля под нападающим (функции плеймейкера), но может успешно действовать на флангах (любом). В текущем сезоне, где он отыграл всего 850 минут чистого игрового времени, у него 21 фланговый навес. Точность – 52 процента. Неплохо как для футболиста, специализирующегося на плеймейкерских функциях.

Герой футбольного дня. Новичок Металлиста Хуан Рамос Касарес - изображение 2

Скриншот - InStat

Нынешние технологии позволяют находить похожих игроков в контексте развитости игровых характеристик и выполняемых на поле функций. Касареса сравнивают с Себастьяном Дриусси, который известен по выступлениям за "Зенит". Также – с Луаном (не игравшим в Европе), у которого уже есть матч в составе сборной Бразилии. Из тех игроков, которые ближе к нашим широтам, Касарес похож по профилю на Богдана Леднева, Эрика Бикфалви и Джулиано. Да-да, того, что играл в "Днепре".

Ему 29, так что учить его играть по-другому или развивать в нем другие функции уже бесполезно. Касарес умеет то, что умеет. Его следует рассматривать как игрока с конкретными функциями и привязкой к конкретной позиции. Нет сомнения, что в своей лучшей форме он может быть среди лучших исполнителей даже не Первой лиги Украины, а УПЛ.

Вопрос в том, в какой форме сейчас находится эквадорец. И сможет ли он демонстрировать в Украине свои лучшие кондиции.

Телеграм-канал автора >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2022 в 12:20
хочется поскорее посмотреть в играх на новый состав метлы
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...